Üye Girişi
Haberler

Cuma hangi diziler var? 18 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler

Cuma hangi diziler var? 18 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 18 Ekim 2024 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2024? Cuma günü dizileri! İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Cuma günü hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 18 Ekim 2024 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2024? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kara Ağaç Destanı (20.00)

ATV: dizi yok

Kanal D: Arka Sokaklar (20.00)

Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)

NOW TV: Gizli Bahçe (20.00)

Star TV: Yalı Çapkını (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 18 EKİM

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

00:15 Yabancı Sinema "Yeşil Yol"

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Kültür Sanat Soğuk Haber Televizyon Show Tv Star Tv Kanal D Medya Yaşam Star Dizi Trt NOW Atv

Bakan Tunç'tan 'Yenidoğan çetesi' ile ilgili açıklama: 22 kişi tutuklandı

Yenidoğan çetesi soruşturmasında 22 tutuklama

 Yenidoğan çetesinin mağduru anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim

Acılı anne isyan etti: Haberi görünce aklımı yitirdim

 Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama

Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama
İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır

İnfiale neden olan olaya ilk tepki: Bu alçakların canına okunmalıdır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi işleyiş sistemi ne, nasıl organize oldular? Yenidoğan Çetesi nedir? Fırat Sarı ifadesi ne? Fırat Sarı ne dedi (Yenidoğan Çetesi)? Cuma hangi diziler var? 18 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler Yenidoğan çetesi kaç bebek öldürdü? Çağla Durmuş kim? Hemşire Çağla Durmuş hangi hastanede çalışıyor? Torun Center neden mühürlendi? Torun Center yıkılacak mı, kapatılacak mı? Yenidoğan çetesi bebekleri neden ve nasıl öldürdü? İlker Gönen kim? Yenidoğan Çetesi Dr. İlker Gönen hangi hastanede çalışıyor? Çözen Kazanır ne zaman, saat kaçta ÖDÜL ne? 18 Ekim Cuma ÇÖZEN KAZANIR CEVAPLARI ve sonuçları! (TGRT HABER) MasterChef eleme adayları kim? 18 Ekim Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 18 Ekim Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.