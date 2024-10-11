Cuma hangi diziler var? 11 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 11 Ekim 2024 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2024? Cuma günü dizileri! İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Cuma hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 11 Ekim 2024 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2024? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMA HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Kara Ağaç Destanı (20.00)
ATV: dizi yok
Kanal D: Arka Sokaklar (20.00)
Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)
NOW TV: Kötü Kan (20.00)
Star TV: Yalı Çapkını (20.00)
TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 EKİM
13.15 Seksenler
14.30 Gönül Dağı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kara Ağaç Destanı
23.55 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.50 Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI 11 EKİM
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Kötü Kan
23.30 Orta Sayfa
01.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
04.00 Mucize Doktor
06.00 Şahane Hayatım
STAR TV YAYIN AKIŞI 11 EKİM
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Güzel Köylü
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz