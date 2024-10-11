Cuma hangi diziler var? 11 Ekim Cuma TV'de bu akşamki diziler

Cuma hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 11 Ekim 2024 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2024? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kara Ağaç Destanı (20.00)

ATV: dizi yok

Kanal D: Arka Sokaklar (20.00)

Show TV: Kızılcık Şerbeti (20.00)

NOW TV: Kötü Kan (20.00)

Star TV: Yalı Çapkını (20.00)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 11 EKİM

13.15 Seksenler

14.30 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kara Ağaç Destanı

23.55 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.50 Gönül Dağı

NOW TV YAYIN AKIŞI 11 EKİM

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kötü Kan

23.30 Orta Sayfa

01.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

04.00 Mucize Doktor

06.00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI 11 EKİM

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Güzel Köylü

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz