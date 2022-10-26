Cumhuriyet Bayramımız'ın yıldönümü olan 29 Ekim günü yaklaşırken öğrenciler ise Cuma günü okullar tatil mi? sorusunu araştırdı. 29 Ekim'in Cumartesi gününe gelmesiyle beraber 28 Ekim Cuma günü okullar yarım gün mü? sorusu da ardından geldi. Peki, Cuma günü okullar tatil mi? 28 Ekim Cuma tatil mi? 28 Ekim Cuma yarım gün mü olacak?

28 Ekim Cuma tatil mi? sorusu merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrenciler 28 Ekim günü yarım gün mü? sorusunu araştırıyor. Arama motorlarında sıklıkla aratılan28 Ekim Cuma yarım gün mü olacak? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Peki, Cuma günü okullar tatil mi? 28 Ekim Cuma tatil mi? 28 Ekim Cuma yarım gün mü olacak?

CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle 28 Ekim Cuma günü okullar yarım gün olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okullar tatil olacak. 28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 2 buçuk gün olacak.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kabul edilmektedir. 28 Ekim öğleden sonra da dahil edilerek Cumhuriyet Bayramı'nda 1,5 gün tatil kabul edilmektedir. Bu yıl 29 Ekim Cumartesi gününe denk geldiği için ekstradan tatil olmayacaktır.

Kamu kurum kuruluşları, okullar ve bankalar Cuma öğleden sonra da tatil kabul edildiği için çalışanlar hafta sonu ile birleştirerek 3 gün tatil yapabiliyorlar.