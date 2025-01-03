Cuma günü hangi diziler var? 3 Ocak Cuma TV'de bu akşamki diziler
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 3 Ocak 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri! İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Cuma hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 3 Ocak 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
CUMA HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Zembilli (20.00)
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (20.00)
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 OCAK
14.35 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Babamın Penguenleri"
22.00 İtalya Süper Kupa Yarı Final Futbol Karşılaşması "Juventus-Milan"
00.15 Yabancı Sinema "Babamın Penguenleri"
01.55 Lingo Türkiye
03.05 Seksenler
04.10 Masumlar Apartmanı