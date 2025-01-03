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Cuma günü hangi diziler var? 3 Ocak Cuma TV'de bu akşamki diziler

Cuma günü hangi diziler var? 3 Ocak Cuma TV'de bu akşamki diziler
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Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 3 Ocak 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri! İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Cuma hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 3 Ocak 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Zembilli (20.00)

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 OCAK

14.35 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Babamın Penguenleri"

22.00 İtalya Süper Kupa Yarı Final Futbol Karşılaşması "Juventus-Milan"

00.15 Yabancı Sinema "Babamın Penguenleri"

01.55 Lingo Türkiye

03.05 Seksenler

04.10 Masumlar Apartmanı

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