Cuma günü hangi diziler var? 17 Ocak Cuma TV'de bu akşamki diziler

Cuma hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 17 Ocak 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Zembilli

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet...

Star TV: Yalı Çapkını

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 OCAK

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Siyah Kalp

02:45 Bahar