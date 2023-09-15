Cuma günü bankalar açık mı, kaçta açılıyor? 15 Eylül Banka çalışma saatleri! Bankalar Cuma günü yarım gün mü?
15 Eylül Cuma günü bankaların çalışma durumu ve saatleri merak konusu oldu. Bankaların Cuma günü yarım gün çalışıp çalışmayacağı, kaçta açılacağı gibi konular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Cuma günü bankalar açık mı, kaçta açılıyor? Bankalar Cuma günü yarım gün mü? İşte detaylar...
Cuma günü bankalar saat kaçta açılıyor araştırılmaktadır. 15 Eylül günü Bankalar ne zaman açılıyor merak konusu oldu. Para yatırmak, döviz bozdurmak, havale ve EFT gibi işlemlerini bankada yapmayı tercih eden vatandaşlar bankaların açılış saatini araştırmaktadır. Peki, Cuma günü bankalar açık mı, kaçta açılıyor? Bankalar Cuma günü yarım gün mü? Detaylar haberimizde...
Bankaların açılış saatleri, bankaya göre farklılık gösterebiliyor. Genellikle bankalar 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Aşağıda yer almakta olan bilgiler içerisinde bütün bankaların açılış saatleri yer almaktadır.
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.
Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir
ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.