Bu sene 9 Temmuz'da ilk günü idrak edilen Kurban Bayramı'nın arife günü 8 Temmuz'a denk geliyor. 8 Temmuz Cuma arife günü bankaların, noterlerin ve hastanelerin tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Cuma günü bankalar açık mı? 8 Temmuz arife günü bankalar açık mı? Cuma günü tatil mi? 8 Temmuz cuma tatil mi bankalar noterler postaneler açık mı? İşte detaylar haberimizde...

8 TEMMUZ CUMA BANKALAR AÇIK MI?

Her yıl kurban bayramı 4,5 gün resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu sebeple 8 Temmuz Cuma yarım gün tatil olacak. Resmi tatillerde bankalar, noterler, postaneler hizmet vermiyor. Bankacılık işlemleri ise online olarak yapılabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatilinin 9 gün olacağını, 15 Temmuz'un da tatile dahil edildiğini duyurmuştu.

8 TEMMUZ CUMA RESMİ TATİL Mİ?

8 Temmuz Cuma günü Kurban Bayramı'nın arifesidir.

Her yıl kurban bayramı 4,5 gün resmi tatil olarak geçiriliyor. Bu sebeple 8 Temmuz Cuma yarım gün tatil olacak. Resmi tatillerde bankalar, noterler, postaneler hizmet vermiyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arife günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 8 Temmuz Cuma günü yarım gün çalışacak. 9 Temmuz Cumartesi günü ise bayramın 1. günü. Bayram 12 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili kaç gün sorusunun yanıtı, Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrasında belli oldu. Bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 17 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Vatandaşlar 9 günlük bir tatil yapacak.