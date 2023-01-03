Avrupa'da Haftalık beş gün olan çalışma günleri dört güne düşürüldü. İş günleri için azalmaya giden İngiltere iş alanlarındaki dört günlük çalışma uygulamasını denerken, eğitim öğretimde de böyle bir uygulamaya gidip gidilmeyeceği araştırlıyor. Peki, Cuma günleri okul olmayacak mı 2023!

İzlanda'nın ardından İngiltere de haftada 4 gün okula gidilmesine yönelik hazırlıklarını gerçekleştiriyor. İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği, artan maliyetler nedeniyle bu düzenlemeyi desteklediklerini açıkladı. Peki,Türkiye' de dört günlük çalışma sistemi uygulanacak mı? Okular haftada dört güne inecek mi? Okular dört gün mü olacak? Veli ve eğitimcilerin tepkisi ne yönde? Detaylar haberimizde...

2023 OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok kişi bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Ülkemizde birçok çalışanı sevindirecek sisteme dair herhangi bir belirti yok. Öğrencileri sevindirecek ve öğretmenleri biraz da olsa dinlendirecek olan 4 gün okul sistemiyle ilgili de aynı şekilde henüz bir uygulama yok.

Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu. Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.