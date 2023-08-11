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Cuma ezanı kaçta? İl il cuma saatleri! 11 Ağustos Cuma ezanı ne zaman okunur?

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Cuma namazları İslam dininde yer alan önemli ibadetler arasındadır. Vatandaşlar ise 11 Ağustos Cuma ezanı saat kaçta? Sorularını gündeme getiriyor. Sizler için haberimizde il il cuma namazı saatlerini derledik.

Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olması nedeniyle cuma namazı saati merak ediliyor ve saatlerin yaklaşması ile birlikte İstanbul Cuma namazı saati araştırılıyor. 11 Ağustos Cuma gününde İstanbul Cuma ezanı saat kaçta okunuyor sorusu merak ediliyor. Yıl içerisinde saatleri farklılık göstermesi nedeniyle sürekli olarak değişen Cuma ezanı saat kaçta okunacak gündem konusu oldu. Peki, Cuma ezanı kaçta? İl il cuma saatleri! 11 Ağustos Cuma ezanı ne zaman okunur? İşte detaylar…

CUMA EZANI KAÇTA?

Bugün (11 Ağustos) tarihinde İstanbul için Cuma namazı saati 13.14 . Buna göre 11 Ağustos Cuma günü Cuma ezanı saat 13.14 'te okunacaktır. Türkiye'nin farklı şehirlerine göre değişmekte olan namaz vakitlerini merak eden kullanıcılar aşağıdaki kısımdan diğer şehirlerin Cuma namazı saatini öğrenebilirler.

Cuma ezanı kaçta? İl il cuma saatleri! 11 Ağustos Cuma ezanı ne zaman okunur?

İL İL CUMA SAATLERİ 11 AĞUSTOS

İstanbul için Cuma Ezanı: 13.14

Ankara için Cuma Ezanı: 12:59

İzmir için Cuma Ezanı: 13.22

Aydın için Cuma Ezanı: 13.19

Manisa için Cuma Ezanı: 13.21

Konya için Cuma Ezanı: 13.00

Şanlıurfa için Cuma Ezanı: 12.35

Kocaeli için Cuma Ezanı: 13.11

Adana için Cuma Ezanı: 12.49

Erzurum için Cuma Ezanı: 12.25

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Cuma ezanı kaçta? İl il cuma saatleri! 11 Ağustos Cuma ezanı ne zaman okunur?

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
Haber Editörü Haberler.com - Gündem

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