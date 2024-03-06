Cuma Akpınar kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Cuma Akpınar kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Cuma Akpınar kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cuma Akpınar kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayı Cuma Akpınar nereli? Detaylar haberimizdedir…

CUMA AKPINAR KİMDİR?

Cuma Akpınar, 31 Mart Yerel Seçimleri Memleket Partisi Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayıdır.