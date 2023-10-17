Çullama köfte tarifi! MasterChef Çullama köfte nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Çullama köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Çullama köfte hazırladı. Peki, Çullama köfte nedir? Çullama köfte nasıl yapılır? Çullama köfte nedir?

Ege mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Çullama köfte ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Çullama köfte nasıl yapılır? Çullama köfte nedir? Çullama köfte nasıl yapılır, Çullama köfte yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Çullama köfte yapıldı, evde klasik Çullama köfte yapıldı! İşte en güzel Çullama köfte!

ÇULLAMA KÖFTE TARİFİ!

Çullama Tarifi

Çullama İçin GerekliMalzemeler Nelerdir?

- 1 su bardağı tereyağı,

-yarım kg. kıyma,

-1 fincan pirinç,

-2 adet soğan,

-1 fincan un,

-1 demet maydanoz,

-yeteri kadartuz, karabiber ve

-4 adet yumurta.

Çullama NasılYapılır?

Pirinç haşlanır. Maydanozun yarısı ve soğan ince doğranır. Kıymaya ilave edilir. Haşlanmış pirinç, tuz ve biber konularak yoğrulur. Köfte yapılır. Bir tencerede tuz ile su kaynatılır. Köfteler bu suda haşlanarak kevgirle alınır ve süzdürülür. Yumurtalar unla çarpılır. Köfteler unlu yumurtaya batırılarak yağda kızartılır. Yumurtaların çul çul uzaması özelliğidir. Soğan ve maydanoz piyazı ile servis yapılır. Not: Çullama yumurtaya bulanarak yapılan tüm kızartmalara verilen ortak addır.Tarif Mehmet Taş.

İncekara,H.İ. (Ed).(2007).Karaman Yemekleri.Karaman.Komsan Ofset