Çul ne demek? Çul anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan çul, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, çul ne demek? çul anlamı ne? İşte, çul kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen çul kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, çul anlamı ne? çul ne demek?
ÇUL NE DEMEK?
1. Genellikle keçi kılından yapılmış, yere serilen ya da çadır olarak kullanılan kaba dokuma.
2. Kıldan ya da yünden kabaca dokunmuş hayvan örtüsü.