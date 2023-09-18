Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, 'Yılın Kadın Rektörü' ödülüne layık görüldü

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, depremde uzuvlarını kaybeden çocuklara tedavi sunmak amacıyla hayata geçen 'Çocuk İyilik Merkezi'nin kurulmasına öncülük ettiği için İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünce (İKSAD) 'Yılın Kadın Rektörü' ödülüne layık görüldü.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, depremde uzuvlarını kaybeden çocuklara tedavi sunmak amacıyla hayata geçen "Çocuk İyilik Merkezi"nin kurulmasına öncülük ettiği için İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünce (İKSAD) "Yılın Kadın Rektörü" ödülüne layık görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genç Akademi Merkezi'nde, İKSAD tarafından 6. Uluslararası Dünya Kadın Kongresi ödül töreni düzenlendi.

Programda konuşan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncel, eğitimdeki kadın liderler olarak eğitim kurumlarından başlayarak her alana yayılan olumlu bir etki yaratabileceklerini söyledi.

Tuncel, "Kadınlar olarak, sorunları ele almak, çözüm yolları bulmak ve geleceği şekillendirmek için eğitim sektöründe de daha fazla söz sahibi olmamız çok büyük önem taşıyor." dedi.

Türkiye'nin 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem felaketi yaşadığını belirten Prof. Dr. Tuncel, depremlerin sadece fiziksel yıkımı değil, sosyal ve psikolojik etkileri de beraberinde getirdiğini ifade etti.

Birlikte çalışmanın, gelecekte daha güvenli ve dayanıklı toplumlar inşa etmek için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Tuncel, şunları kaydetti:

"Depremde uzuvlarını kaybeden evlatlarımızın ihtiyaç duyduğu rehabilitasyonları yapabilmek ve ruhen ve bedenen sağlıklı, bağımsız, üretken bireyler olarak yaşamlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla başlattığımız Çocuk İyilik Merkezi Projemizin başarısı sadece benim değil, aynı zamanda büyük bir ekip çalışmasının sonucudur. Bu ödülü, bu süreçte emeği geçen herkese, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bu projeye yüreğini koymuş değerli hekim arkadaşlarıma ve bizi destekleyerek bugünlere ulaşmamızı sağlayan çok kıymetli hayırseverlere ithaf ediyorum."

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Tuncel'e ödülünü, İKSAD Başkanı Dr. Mustafa Latif Emek ile Bakü Kızlar Üniversitesi Rektörü Prof. Sevinç Rahimova takdim etti.