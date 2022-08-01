Çukurova Üniversitesi öğrenci kulüpleri!
Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Çukurova Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır.
Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Çukurova Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Çukurova Üniversitesi öğrenci toplulukları...
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
- AKADEMİ VİZYON KULÜBÜ
- AR-GE ve İNOVASYON KULÜBÜ
- ARKEOLOJİ KULÜBÜ
- ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ
- ATLI SPOR KULÜBÜ
- BİLİM VE FEN KULÜBÜ
- BİSİKLET KULÜBÜ
- BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ
- BRİÇ KULÜBÜ
- ÇİZGİ ROMAN KULÜBÜ
- ÇUKUROVA PDR KULÜBÜ
- DAĞCILIK KULÜBÜ
- DİPLOMASİ KULÜBÜ
- DOĞA VE ÇEVRE KULÜBÜ
- ECZACILIK KULÜBÜ
- ENGELSİZ HAYAT KULÜBÜ
- ERASMUS ÖĞRENCİLERİ KULÜBÜ
- FOTOĞRAF KULÜBÜ
- FÜTÜRİZM KULÜBÜ
- GENÇ EĞİTİMCİLER KULÜBÜ
- GENÇ LİDERLER KULÜBÜ
- GENÇ MÜHENDİSLER KULÜBÜ
- GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ
- GO KULÜBÜ
- GRAFİK TASARIM KULÜBÜ
- HAVACILIK KULÜBÜ
- HAYVAN DOSTLARI KULÜBÜ
- HUKUK KULÜBÜ
- IEEE KULÜBÜ
- İKTİSAT KULÜBÜ
- İNSAN VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ
- İSTATİSTİK ARAŞTIRMA KULÜBÜ
- KADIN ÇALIŞMALARI KULÜBÜ
- KANSERE GÜLÜMSE KULÜBÜ
- KARİYER KULÜBÜ
- KIZILAY KULÜBÜ
- KORUMALI FUTBOL KULÜBÜ
- KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ
- MÜHENDİSLİK-MİMARLIK KULÜBÜ
- OKÇULUK KULÜBÜ
- OTOMOTİV KULÜBÜ
- POPÜLER MÜZİK KULÜBÜ
- PROJE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KULÜBÜ
- PSİKOLOJİ KULÜBÜ
- SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA KULÜBÜ
- SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ KULÜBÜ
- SATRANÇ KULÜBÜ
- SAVUNMA VE YÜKSEK TEKNOLOJİLER KULÜBÜ
- SİNEMA KULÜBÜ
- SİNERJİ KULÜBÜ
- TARIM VE GIDA KULÜBÜ
- TARİH KULÜBÜ
- TEKSTİL VE MODA KULÜBÜ
- TİYATRO KULÜBÜ
- TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ KULÜBÜ
- TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ
- TOPLUMSAL FARKINDALIK KULÜBÜ
- TURAN DÜŞÜNCE KULÜBÜ
- TÜRKİSTAN KÜLTÜRÜ TANIMA KULÜBÜ
- ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ KULÜBÜ
- UZAY BİLİMLERİ VE ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ
- YAPI VE TASARIM KULÜBÜ
- YAYIN KULÜBÜ
- YENİLER KULÜBÜ
- YÖN EYLEM ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER
Seyhan Baraj Gölü'nün doğu yakasında 20 bin dekar arazi üzerine kurulu Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü insanı kendine hayran bırakan manzarasıyla doğal bir park alanıdır. Kent merkezine yalnızca 10 km uzaklıkta olan üniversite, modern alt yapısı, öğrencilerin ve çalışanların her türlü gereksinimlerini karşılayacak modern tesisleriyle ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Üniversitemiz 1973 yılında kurulmuştur. 1969 yılında Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adana Ziraat Fakültesiyle, 1972 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı olarak hayata geçirilen Çukurova Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesinin çatısı altına alınan ilk çekirdek öğretim yuvalarıdır. İki fakülte ile eğitim hayatına başlayan üniversitenin bugün geldiği durum, 19 Fakülte, 2 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Enstitü ve 38 Araştırma ve Uygulama Merkezidir. Çukurova Üniversitesinde 2.297 Akademik Personel, 11.778'ı ön lisans, 30.941'i lisans ve 5.454'ü ise lisansüstü olmak üzere toplam 48.173 kayıtlı öğrencinin eğitim ve öğretiminde görev almaktadır.