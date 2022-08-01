Üniversite kulüpleri tercihlerde önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Üniversitelerdeki öğrenci kulüpleri sadece üniversite hayatında sosyalleşmeyi değil, üniversite sonrası iş hayatındaki kariyerinde de bireye tecrübe sağlamaktadır. Çukurova Üniversitesi öğrenci kulüpleri üniversite adayları tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktadır. İşte, Çukurova Üniversitesi öğrenci toplulukları...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

AKADEMİ VİZYON KULÜBÜ

AR-GE ve İNOVASYON KULÜBÜ

ARKEOLOJİ KULÜBÜ

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ

ATLI SPOR KULÜBÜ

BİLİM VE FEN KULÜBÜ

BİSİKLET KULÜBÜ

BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

BRİÇ KULÜBÜ

ÇİZGİ ROMAN KULÜBÜ

ÇUKUROVA PDR KULÜBÜ

DAĞCILIK KULÜBÜ

DİPLOMASİ KULÜBÜ

DOĞA VE ÇEVRE KULÜBÜ

ECZACILIK KULÜBÜ

ENGELSİZ HAYAT KULÜBÜ

ERASMUS ÖĞRENCİLERİ KULÜBÜ

FOTOĞRAF KULÜBÜ

FÜTÜRİZM KULÜBÜ

GENÇ EĞİTİMCİLER KULÜBÜ

GENÇ LİDERLER KULÜBÜ

GENÇ MÜHENDİSLER KULÜBÜ

GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ

GO KULÜBÜ

GRAFİK TASARIM KULÜBÜ

HAVACILIK KULÜBÜ

HAYVAN DOSTLARI KULÜBÜ

HUKUK KULÜBÜ

IEEE KULÜBÜ

İKTİSAT KULÜBÜ

İNSAN VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA KULÜBÜ

KADIN ÇALIŞMALARI KULÜBÜ

KANSERE GÜLÜMSE KULÜBÜ

KARİYER KULÜBÜ

KIZILAY KULÜBÜ

KORUMALI FUTBOL KULÜBÜ

KÜLTÜR VE EDEBİYAT KULÜBÜ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK KULÜBÜ

OKÇULUK KULÜBÜ

OTOMOTİV KULÜBÜ

POPÜLER MÜZİK KULÜBÜ

PROJE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KULÜBÜ

PSİKOLOJİ KULÜBÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA KULÜBÜ

SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ KULÜBÜ

SATRANÇ KULÜBÜ

SAVUNMA VE YÜKSEK TEKNOLOJİLER KULÜBÜ

SİNEMA KULÜBÜ

SİNERJİ KULÜBÜ

TARIM VE GIDA KULÜBÜ

TARİH KULÜBÜ

TEKSTİL VE MODA KULÜBÜ

TİYATRO KULÜBÜ

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ KULÜBÜ

TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ

TOPLUMSAL FARKINDALIK KULÜBÜ

TURAN DÜŞÜNCE KULÜBÜ

TÜRKİSTAN KÜLTÜRÜ TANIMA KULÜBÜ

ULUSLAR ARASI ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ KULÜBÜ

UZAY BİLİMLERİ VE ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ

YAPI VE TASARIM KULÜBÜ

YAYIN KULÜBÜ

YENİLER KULÜBÜ

YÖN EYLEM ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Seyhan Baraj Gölü'nün doğu yakasında 20 bin dekar arazi üzerine kurulu Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü insanı kendine hayran bırakan manzarasıyla doğal bir park alanıdır. Kent merkezine yalnızca 10 km uzaklıkta olan üniversite, modern alt yapısı, öğrencilerin ve çalışanların her türlü gereksinimlerini karşılayacak modern tesisleriyle ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Üniversitemiz 1973 yılında kurulmuştur. 1969 yılında Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adana Ziraat Fakültesiyle, 1972 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı olarak hayata geçirilen Çukurova Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesinin çatısı altına alınan ilk çekirdek öğretim yuvalarıdır. İki fakülte ile eğitim hayatına başlayan üniversitenin bugün geldiği durum, 19 Fakülte, 2 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Enstitü ve 38 Araştırma ve Uygulama Merkezidir. Çukurova Üniversitesinde 2.297 Akademik Personel, 11.778'ı ön lisans, 30.941'i lisans ve 5.454'ü ise lisansüstü olmak üzere toplam 48.173 kayıtlı öğrencinin eğitim ve öğretiminde görev almaktadır.