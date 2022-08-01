Çukurova Üniversitesi kampüs hayatı!

Üniversite kampüs hayatı her üniversite adayı öğrenci gibi merak edilmekte. Çukurova Üniversitesi kampüsü hakkında tercih öncesi bilgi sahibi olmak isteyen, Çukurova Üniversitesi kampüs olanaklarını merak eden üniversite adayları için Çukurova Üniversitesi kampüs kampüs hayatı ve bilgiler...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS HAYATI

Her yıl binlerce öğrencinin eğitim için geldiği üniversitenin Balcalı Kampusu içerisinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı, 3.810'u kız, 2.648'i erkek olmak üzere, toplam 6.458 yatak kapasiteli yurtlar bulunmaktadır. Kampus dışında kent merkezinde de öğrencilere yönelik ve her türlü imkânların sunulduğu yurtlarda bulunmaktadır. Toplamda Adana kent merkezinde 4418'i erkek, 5688'i kız olmak üzere 10106 öğrenci kapasiteli yurtlar bulunmaktadır.Ceyhan ilçesinde 326'sı erkek, 226'sı kız, Kozan ilçesinde 262'si erkek, 262'si kız öğrenci yurtları bulunmaktadır.

Merkezi Kafeterya ve Kantin

Çukurova Üniversitesi içerisinde hafta içi her gün öğrencilere sabah çorbası, öğlen ve akşam yemeği verilmektedir.

1 aylık yemek listesi, kalori ve seçenekleri yemekhane.cu.edu.tr sitesinde verilmektedir.

Yemek ücreti öğrenciler için 2 TL'dir

Ayrıca fakültelerde bulunan kantinler, üniversitenin kuzey çarşı yerleşkesinde bulunan diğer mağaza ve dükkanların yanında kafe ve restoranlar da öğrencilere hizmet sunmaktadır.

Spor Olanakları

KampüsümüzdeSağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Özdemir Sabancı Kapalı Yüzme Havuzu, Spor veJimnastik Salonları,Çim veHalıFutbolSahaları, Voleybol, Basketbol Sahaları, TenisKortlarıveatletizm alanlarıyla Seyhan Baraj Gölü KıyısındaKürek, Kanove Yelken Sporuna uygun bir kayıkhane yer almaktadır.