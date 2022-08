Çukurova Üniversitesi Burs İmkanları!

Çukurova Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Çukurova Üniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte Çukurova Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Çukurova Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, başvuru koşullarına uyan öğrencilere burs, öğrenim ve katkı kredisi vermektedir. Müracaatlar www. kyk.gov.tr internet adresinden yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz birçok kamu ve özel sektör kuruluşları, dernek, vakıf ve şirketler tarafından burs veya kredi imkanlarından da yararlanmaktadır.

Üniversitemiz de ayrıca başvuru koşulları koşulları uygun olan öğrenciler, Fakülte ve Yüksek Okulların öğrenci işlerinden temin ettikleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na başvuru yaparak yemek bursundan faydalanabilmektedir.

Üniversitemiz öğrencileri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na müracaat ederek, ders dışı zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre, üniversitemizin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı ve ücretli olarak çalışabilmektedir.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ VAKFI BURSU

Çukurova Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfı tarafından 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Mühendislik ve Tıp alanlarında SAY puan türünde ilk 3000 kişinin arasına girerek Çukurova Üniversitesine yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere vakıf tarafından burs verilecektir.

Sıralama/Burs Miktarı (Aylık*)

İlk 100: 10.000 TL

101-500: 8.000 TL

501-1000: 7.000 TL

1001-2000: 6.000 TL

2001-3000: 5.000 TL

* Burs süresi her bir eğitim öğretim yılında Ekim ayından başlamak üzere dokuz aydır.

Burs almaya hak kazanmış Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin genel not ortalamasının (GNO) 4'lük sistemde 3.00'ün altına, Tıp Fakültesi öğrencilerinin ise genel not ortalamasının (GNO) 100'lük sistemde 80'in altına düşürmemesi gerekmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Not Ortalamasını belirtilen ortalamaların altına düşürmemesi koşulu ile bursları programın normal süresi boyunca (hazırlık sınıfı olan programlarda hazırlık sınıfı dahil) devam eder. Burs süresi her bir eğitim öğretim yılında Ekim ayından başlamak üzere dokuz aydır. Her akademik yılın başında öğrencilerin GNO'ları kontrol edilir, yukarıdaki şartları sağlayamayanların ve sınıf tekrarı yapanların bursları kesilir.

Burs almaya hak kazanmış öğrencilerin siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması ve terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması gerekir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ile ilgili olarak bahsedilen bu durumların ortaya çıkmasının yanında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin cezası alınması durumunda bursları kesilir.