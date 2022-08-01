Çukurova Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Çukurova Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Çukurova Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Almanca Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi)

Arkeoloji (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Bahçe Bitkileri (Ziraat Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi)

Bitki Koruma (Ziraat Fakültesi)

Biyoloji (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi)

Çevre Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi)

Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fakültesi)

Ebelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Eczacılık (Eczacılık Fakültesi)

Ekonometri (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonometri (İngilizce) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi)

Felsefe Grubu Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi)

Fizik (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fransızca Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi)

Gazetecilik (İletişim Fakültesi)

Gıda Mühendisliği (Ziraat Fakültesi)

Grafik (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Hemşirelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (Hukuk Fakültesi)

İç Mimarlık (Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık (KKTC Uyruklu) (Mimarlık Fakültesi)

İktisat (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İngilizce) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlahiyat (İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (İÖ) (İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (M.T.O.K.) (İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (İlahiyat Fakültesi)

İletişim Bilimleri (İletişim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İÖ) (Mühendislik Fakültesi)

İstatistik (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İstatistik (KKTC Uyruklu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İşletme (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (Kozan İşletme Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İÖ) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Jeoloji Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi)

Kimya (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Maden Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (Ceyhan Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (Mühendislik Fakültesi)

Maliye (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Maliye (İÖ) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mimarlık (Mimarlık Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi)

Otomotiv Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi)

Peyzaj Mimarlığı (Mimarlık Fakültesi)

Psikoloji (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Eğitim Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi)

Spor Yöneticiliği ( Spor Bilimleri Fakültesi)

Yöneticiliği ( Bilimleri Fakültesi) Su Ürünleri Mühendisliği (Su Ürünleri Fakültesi)

Tarım Ekonomisi (Ziraat Fakültesi)

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (Ziraat Fakültesi)

Tarla Bitkileri (Ziraat Fakültesi)

Tekstil Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi)

Tekstil ve Moda Tasarımı (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Tıp (Tıp Fakültesi)

Tıp (KKTC Uyruklu) (Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu))

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (Ziraat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi)

Veterinerlik (Ceyhan Veteriner Fakültesi)

Zootekni (Ziraat Fakültesi)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Çukurova Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, başvuru koşullarına uyan öğrencilere burs, öğrenim ve katkı kredisi vermektedir. Müracaatlar www. kyk.gov.tr internet adresinden yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz birçok kamu ve özel sektör kuruluşları, dernek, vakıf ve şirketler tarafından burs veya kredi imkanlarından da yararlanmaktadır.

Üniversitemiz de ayrıca başvuru koşulları koşulları uygun olan öğrenciler, Fakülte ve Yüksek Okulların öğrenci işlerinden temin ettikleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na başvuru yaparak yemek bursundan faydalanabilmektedir.

Üniversitemiz öğrencileri, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na müracaat ederek, ders dışı zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre, üniversitemizin çeşitli birimlerinde kısmi zamanlı ve ücretli olarak çalışabilmektedir.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Seyhan Baraj Gölü'nün doğu yakasında 20 bin dekar arazi üzerine kurulu Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü insanı kendine hayran bırakan manzarasıyla doğal bir park alanıdır. Kent merkezine yalnızca 10 km uzaklıkta olan üniversite, modern alt yapısı, öğrencilerin ve çalışanların her türlü gereksinimlerini karşılayacak modern tesisleriyle ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Üniversitemiz 1973 yılında kurulmuştur. 1969 yılında Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adana Ziraat Fakültesiyle, 1972 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesine bağlı olarak hayata geçirilen Çukurova Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesinin çatısı altına alınan ilk çekirdek öğretim yuvalarıdır. İki fakülte ile eğitim hayatına başlayan üniversitenin bugün geldiği durum, 19 Fakülte, 2 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuvarı, 4 Enstitü ve 38 Araştırma ve Uygulama Merkezidir. Çukurova Üniversitesinde 2.297 Akademik Personel, 11.778'ı ön lisans, 30.941'i lisans ve 5.454'ü ise lisansüstü olmak üzere toplam 48.173 kayıtlı öğrencinin eğitim ve öğretiminde görev almaktadır.