Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı? Çukurova Uluslararası Havalimanı ne zaman açılacak?

Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede, ulaşım nasıl sağlanır? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılacak? 800 hektar arazi üzerine inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabı detaylarıyla haberimizde…

ÇUKUROVA ULUSLARARASI HAVALİMANI AÇILDI MI?

Çukurova Bölgesi'ne hizmet vermesi amacıyla, 800 hektar arazi üzerine inşa edilen Çukurova Uluslararası Havalimanı, 10 Ağustos'ta açılıyor. Yıllık 8 milyon yolcu kapasitesi ile en geniş gövdeli uçakların da inebileceği havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Açılışı gerçekleştirilecek Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın ülke ihracatına ve inşa edildiği bölgenin hizmet sektörüne ciddi oranda katkı sağlaması bekleniyor. Aynı anda Adana ve Mersin'e hizmet edecek şekilde hayata geçirilen havalimanı, hem bereketli topraklara sahip, hem de tarihi ve kültürel zenginlikleri barındıran bölge açısından önem taşıyor.

Doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişinin istihdam edilmesine katkı sağlayacak sağlayacak olan Çukurova Uluslararası Havalimanı, en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkan sağlayacak.