Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada Çukurova Rock Festivali iptal edildiği duyuruldu. Çukurova Rock Festivalinin neden iptal edildiği araştırılmaktadır. Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Çukurova Rock Festivali neden iptal oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Ankara Valilik festival hakkında yaptığı açıklama sorgulatılıyor. Peki, Çukurova Rock Festivali iptal mi, neden iptal edildi? Ankara Valiliği açıklaması! Çukurova Rock Festivali neden yok? Detaylar haberimizde...

ÇUKUROVA ROCK FESTİVALİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Adana Valiliği, bugün başlayacak olan Çukurova Rock Festivali'ne izin vermediğini açıkladı. Valilik, etkinliğin yapılacağı yerde alkol satışı yapan iş yerlerinin bulunmasından dolayı cinsel saldırı ve kasten yaralama gibi olaylar olabileceği nedeniyle güvenlik endişesi yaşandığını belirtti.

ÇUKUROVA ROCK FESTİVALİ HANGİ ÜNLÜLER YER ALACAKTI?

Çukurova Rock Festivali'nde Ceza, Uzi, Selda Bağcan, Dedublüman, Gazapizm, Umut Kuzey, Güneş, Emir Can İğrek ile Manuş Baba gibi ünlü isimler yer alacaktı.

YAPIM ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

Festivalin organizasyonunu gerçekleştiren Milyon Yapım yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında yapılan başvuruya şifahen sorun olmadığını ileten Adana Valiliği, ısrarlı aramalarımıza ve izne ilişkin bir yazı istememize rağmen herhangi bir şey tebliğ etmeyip organizasyonun başlangıç tarihinden bir gün önce festivalin yapılamayacağını bildirdi. Festival alanında 300 çalışanla birlikte, 30 tır malzeme, devasa sahne, mobil tuvalet, bariyerler, arama kapıları kurulduktan sonra gelen tebligat, maddi manevi altından kalkılamayacak bir problem haline geldi. Festivalle alakalı olmayan, festival alanından 500 metre uzakta bulunan tekel bayileriyle ilgili, trafik ile ilgili sebeplerle Çukurova Rock Festivali'ne izin verilmezken, buna rağmen çözüm arayışına girdik. Festivalin alkolsüz yapılması, 18 yaş altı katılımcıların etkinliğe alınmaması ve kamp olmaması halinde izin verileceğini şifahen söyleyen Güvenlik Şube Müdürü ve diğer yetkililerin talebi doğrultusunda bu şartları kabul ettiğimizi taahhüt eden yeni bir dilekçe ile Adana Valiliği'ne başvurduk. Her türlü şartları yerine getirmemize rağmen Valilik olumlu veya olumsuz bir yanıt vermedi" denildi.

"CİNSEL SALDIRI, YARALAMA VE HIRSIZLIK OLABİLİR"

Organizasyon şirketine Adana Valiliği tarafından gönderilen tebligatta ise şöyle dendi: "Etkinliğinin yapılacağı alanda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında organizasyon tarafından zafiyetler oluşabileceği, alan çevresinin açık olması ve etkinliğin yapılacağı yer ve çevresinde alkol satışı yapan iş yerlerinin bulunmasından dolayı etkinliğe katılacaklar arasında da yaşı küçük şahıslarında bulunacağı göz önüne alındığında alkole dayalı olarak cinsel saldırı, kasten yaralama, hırsızlık gibi asayiş olaylarının yaşanabileceği, ayrıca etkinlik alanının bulunduğu Kasım Gülek Bulvarında trafiğin yoğun olması nedeniyle etkinlik alanı ve çevresinde yeteri kadar park alanının bulunmaması sebebiyet etkinliği düzenlenmesinin emniyet ve asayiş yönünden uygun olmayacağı değerlendirildiği göz önünde bulundurarak. Bahse konu etkinliğin düzenlenmesi Valilik Makamının oluru uygun görülmemiştir."