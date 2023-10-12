Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Çukurova Rock Festivali merkez Seyhan ilçesinde yapılması planlandı. Bugün akşam başlayacak olan ve Ceza, Uzi, Selda Bağcan, Dedublüman, Gazapizm, Umut Kuzey, Güneş, Emir Can İğrek ile Manuş Baba'nın da aralarında olduğu 20 sanatçı sahne alacağı festivale Adana Valiliği tarafından izin verilmedi. Gelişme sonrası Çukurova Rock Festivali iptal mi edildi? Çukurova Rock Festivali neden iptal edildi merak edildi.

Adana Valiliği, bugün başlayacak olan Çukurova Rock Festivali'ne izin vermediğini açıkladı. Valilik, etkinliğin yapılacağı yerde alkol satışı yapan iş yerlerinin bulunmasından dolayı cinsel saldırı ve kasten yaralama gibi olaylar olabileceği nedeniyle güvenlik endişesi yaşandığını belirtti. Peki, Çukurova Rock Festivali iptal mi edildi? Çukurova Rock Festivali neden iptal edildi?

ÇUKUROVA ROCK FESTİVALİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Valiliğin kararıyla 12 bin civarındaki biletlinin katılım göstereceği Çukurova Rock Festivali'nde rezervasyon yaptırılmış oteller, yiyecek-içecek stantları, bölgedeki taşımacılar, otellerinde sahne almayı bekleyen sanatçılar ve bölge esnafı dahil herkesin mağdur olacağını kaydeden Milyon Yapım, hukuki yollara başvurduklarını da belirterek şöyle dedi: "Bir hafta önce yapılan Adana Lezzet Festivali, Altın Koza Film Festivali, Çukurova Üniversitesi'ndeki konserler, 2-5 Kasım tarihlerinde yapılacak olan Adana Gençlik Festivali dahil birçok festivalin olduğu Adana'da özellikle bu festivalin yaptırılmak istenmemesini anlamak mümkün değil. Adana Valiliği'nin iptal kararına ilişkin son dakikaya kadar iyi niyetle uzlaşma çabası içerisinde olduğumuzu, bu yüzden hukuki bir işlem başlatmadığımızı ifade ettik. Fakat gelinen noktada tüm yolların kapandığı tarafımıza şifahen bildirildiğinde hukuki olarak başvurmak için avukatlarımız gerekli girişimleri yaptı."

ÇUKUROVA ROCK FESTİVALİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Organizasyon şirketine Adana Valiliği tarafından gönderilen tebligatta ise şöyle dendi: "Etkinliğinin yapılacağı alanda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasında organizasyon tarafından zafiyetler oluşabileceği, alan çevresinin açık olması ve etkinliğin yapılacağı yer ve çevresinde alkol satışı yapan iş yerlerinin bulunmasından dolayı etkinliğe katılacaklar arasında da yaşı küçük şahıslarında bulunacağı göz önüne alındığında alkole dayalı olarak cinsel saldırı, kasten yaralama, hırsızlık gibi asayiş olaylarının yaşanabileceği, ayrıca etkinlik alanının bulunduğu Kasım Gülek Bulvarında trafiğin yoğun olması nedeniyle etkinlik alanı ve çevresinde yeteri kadar park alanının bulunmaması sebebiyet etkinliği düzenlenmesinin emniyet ve asayiş yönünden uygun olmayacağı değerlendirildiği göz önünde bulundurarak. Bahse konu etkinliğin düzenlenmesi Valilik Makamının oluru uygun görülmemiştir."