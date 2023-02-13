Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Adana'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Çukurova ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Çukurova nerede? Çukurova ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Çukurova ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Adana'da da birçok yerde deprem hissedildi. Adana'nın Çukurova ilçesi merak edildi. Peki, Çukurova nerede? Çukurova ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Çukurova ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

ÇUKUROVA NEREDE?

Çukurova, Adana ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 386.634

Yüzölçümü: 240 km²

ÇUKUROVA İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Adana'da yer alan Çukurova ilçesinin nüfusu 386.634'dür.

ÇUKUROVA HANGİ İLE BAĞLI?

Çukurova, Adana ilinin bir ilçesidir. Çukurova Adana'nın merkez ilçelerinden birisidir. Seyhan'dan ayrılarak ilçe olmuştur. Yüzölçümü 240 km²'dir. Adını Türkiye'de verimli topraklarıyla ünlü olan Çukurova'dan almıştır.

Tarihçe

2008'de merkez ilçe olan Seyhan'dan ayrılarak ilçe statüsüne kavuşmuştur. Adana'nın 4 merkez ilçesinden (Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam) biridir.

Coğrafya



Çukurova'nın doğusunda Sarıçam, batısında Tarsus, kuzeyinde Karaisalı, güneyinde ise Seyhan ilçeleri yer almaktadır. İlçenin özellikle kuzey kesimleri engebeli ve ormanlık yapısıyla dikkat çeker. Salbaş köyünden doğuya, Seyhan Baraj Gölü'ne uzanan Çakıt Deresi boyunca tarım yapılmaktadır.

İklim

Çukurova, Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazları sıcak ve yağışsız, kışları ise ılık ve yağışlıdır. En sıcak ay ortalaması 28.1 C, en soğuk ay ortalaması 9,3 C'dir. Bugüne kadar saptanan en yüksek sıcaklık 1958 yılı 24 Ağustos'unda 45.6 C, en düşük sıcaklık 1964 yılı 20 Ocak tarihinde -8.4 C'dir. Yıllık yağış tutarı 647 mm'dir. Bu miktarın yaklaşık yarısı kışın alınırken, % 4'ü yazın, geri kalanı İlkbahar ve Sonbaharda alınır. Yaz mevsimindeki nem oranı oldukça fazladır. Doğal bitki örtüsü 1.500 metre yükseltiye kadar bodur makilerdir. Denize yakın bölgelerde kumcul ve tuzcul bitkilere de rastlanır.