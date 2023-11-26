Çukurova Belediyesi Kadın Sohbet ve Dayanışma Evinde Üretilen Ürünler Beğeni Topluyor

Adana'da Çukurova Belediyesi tarafından açılan Karslılar Kadın Sohbet ve Dayanışma Evinde kadınların ele emeği göz nuruyla yaptığı ürünler beğeni topluyor. Belediye Başkanı Soner Çetin, kadınların meslek öğrenmesi ve üretici konuma geçmesiyle ilgili projeler ürettiklerini belirtti.

Adana'da Çukurova Belediyesi tarafından açılan Karslılar Kadın Sohbet ve Dayanışma Evinde kadınların ele emeği göz nuruyla yaptığı ürünler beğeni topluyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Karslılar Mahallesinde bulunan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evini ziyaret ederek, burada zaman geçiren, açılan kurslarda meslek öğrenen kadınlarla sohbet etti. Kadınların toplumun yüzde 50'sini oluşturduğunu anımsatan Başkan Soner Çetin, "Kadınlarımızı ön planda tutan projeler üretiyoruz. Bunlardan biri açtığımız kadın sohbet ve dayanışma evleri. Kadınlarımız bu tesislerimizde bir araya gelerek sosyalleşiyorlar, spor yapıyorlar, Halk Eğitim Müdürlüğü ile açtığımız kurslarda meslek öğreniyorlar. Kadınlarımızı önceleyen projeler üretmeyen devam edeceğiz" dedi.

Usta öğretici sağladığı için Halk Eğitim Müdürlüğü yetkililerine de teşekkür eden Başkan Soner Çetin, kadınların meslek sahibi olmasıyla üretici konuma geçtiğini ve aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Kadın sohbet ve dayanışma evinde eğitim alan kursiyer kadınlar da kendilerine böyle bir imkan sağlandığı için Başkan Soner Çetin'e teşekkür ettiler. Kendilerinin bu tesislerle her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ve personelin çok yardımcı olduğunu anlatan kadınlar, Başkan Soner Çetin'e tam destek verdiklerini vurguladılar.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kadın sohbet evinin ardından Karslılar Emekli Dinlenme Evinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. onların sorunlarını ve şikayetlerini dinleyen Başkan Soner Çetin, vatandaşların taleplerini de aldı. - ADANA