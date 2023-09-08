Çukurca'daki tarihi taş değirmenler ve kale evleri restore ediliyor

HAKKARİ'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesindeki 400 yıllık olduğu tahmin edilen taş değirmenler ile tarihi kale evlerinin turizme kazandırılması için restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, butik otele dönüştürülecek 2 kale evin çalışmalarında sona gelindiğini söyledi.

Susam, pirinç, buğday, incir, ceviz, nar ve mısır gibi ürünlerin yetiştiği Çukurca'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki, her biri 400 yıllık olduğu belirtilen 2 taş değirmen ile tarihi kale evleri için başlatılan çalışmalar sürüyor. Tarihi taş değirmenlerin turizme kazandırılması ve ilçe ekonomisine katkı sağlanması için belediye tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, daha önce 7'sini restore ettiklerini, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile yapılan iş birliğini anlatarak, DAKA ile yaptığımız iş birliği ile 2 evimizi daha restore edeceğiz. Bu 2 evi butik otel yapacağız. Daha önce restore edilen evlerin bir kısmını kütüphane, gençlik merkezi dengbej odası, Çukurca Müzesi ve buna benzer kültürel etkinlik alanına dönüştüreceğiz. İlçemizin eski gelenek ve göreneklerinin canlandığı bu evleri halkımızın hizmetine sunmuş olacağız dedi.Dünyada ilk kat mülkiyetinin bulunduğu yerleşim alanlarından birinin Çukurca ilçesi olduğuna da dikkat çeken Dündar, İlçemiz eski İpek Yolu üzerinde olduğu için birçok medeniyete beşiklik etmiş, biz de birçok medeniyete beşiklik etmiş ilçemizin sembolü olan evlerimize sahip çıkıyoruz ve restore ediyoruz. Bu evlerimizde yaptığımız çalışma belli bir plan dahilinde eski yapılara uygun olarak yapılıyor. Çukurca aslında tarihi boyunca taş evleriyle ön plana çıkmış bir ilçedir. Dolayısıyla ustalarımızın el emeğiyle bu evler yükseldi. Hala Çukurca'da iyi taş ustaları var ve belediye olarak bu ustaların deneyimlerinden yararlanıyoruz diye konuştu. (DHA)