Cuhmurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan erkek yurdunda öğrencilerle iftarda bir araya geldi - Haberler

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Cuhmurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan erkek yurdunda öğrencilerle iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Cuhmurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan erkek yurdunda öğrencilerle iftarda bir araya geldiİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Mimar Sinan Yurduna giderek öğrencilerle iftar yaptı.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Cuhmurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan erkek yurdunda öğrencilerle iftarda bir araya geldi

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Mimar Sinan Yurduna giderek öğrencilerle iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı / Genel

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