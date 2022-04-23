Cuhmurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan erkek yurdunda öğrencilerle iftarda bir araya geldi
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Cuhmurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan erkek yurdunda öğrencilerle iftarda bir araya geldiİSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Mimar Sinan Yurduna giderek öğrencilerle iftar yaptı.
MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Cuhmurbaşkanı Erdoğan, Mimar Sinan erkek yurdunda öğrencilerle iftarda bir araya geldi
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de Mimar Sinan Yurduna giderek öğrencilerle iftar yaptı
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