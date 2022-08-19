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Cuhmurbaşkanı Erdoğan aileyi ziyaret etti

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Cuhmurbaşkanı Erdoğan aileyi ziyaret ettiİSTANBUL 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören sonrası ev alan bir aileye ziyarette bulundu.

Cuhmurbaşkanı Erdoğan aileyi ziyaret etti

İSTANBUL 60 bin konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören sonrası ev alan bir aileye ziyarette bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Esenler Genel Haberler

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