Konya'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar bölgesinde bulunan petrolle ilgili müjdeyi verdi. Gabar ve Cudi bölgesinin nerede olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Cudi ve Gabar neresi? Cudi ve Gabar hangi ülkeye ait? Cudi Dağı ve Gabar nereye bağlı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde Gabar bölgesinde bulunan petrole ilişkin beklenen müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kullanıcılar tarafından Cudi ve Gabar bölgeleri araştırılıyor. Peki, Cudi ve Gabar neresi? Cudi ve Gabar hangi ülkeye ait? Cudi Dağı ve Gabar nereye bağlı? Detaylar haberimizde...

CUDİ VE GABAR NERESİ?

Küpeli Dağı veya Gabar Dağı, Türkiye'nin Şırnak ilinin kuzeydoğusunda bulunan Güneydoğu Toroslar üzerindeki dağ. Batı ve güneyinden Dicle Nehri geçer. Güneydoğusunda Cudi Dağı, kuzeyinde Eruh Dağları bulunur.