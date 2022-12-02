Cudi dağı nerede? Cudi Dağında petrol çıkıyor mu?

Cudi dağı nerededir? Cudi dağı hangi ilimizde? sorusu Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başlatılmasının ardından vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Cudi dağ nerede, hangi ilde? Cudi Dağında petrol çıkıyor mu? Cudi nedir, ne demektir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Cudi Dağı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Şırnak ili ve Silopi ilçe merkezleri arasında yer alan 2.114 m'lik yüksekliğe sahip dağ dinler tarihi ve özellikle İslâm dini açısından önemlidir.Peki, Cudi dağ hangi bölgede? Cudi Dağında petrol çıkıyor mu? Cudi nedir, ne demektir? Cudi dağı hangi ilimizde? Detaylar haberimizde...

CUDİ DAĞI HANGİ BÖLGEDE?

Alanın Tanımı: Cudi Dağı, Şırnak il merkezi, Silopi ve Cizre arasında yer alır. Yan yana sivri tepelerden oluşan bir dağ sırasıdır. Bunlardan en yüksekleri alanın ortasında yer alan Helanipir (2114 metre) ve güneybatısındaki Deryizihi (2102 metre) tepeleridir.

CUDİ DAĞI NEREDE?

Cudi Dağı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Şırnak ili ve Silopi ilçe merkezleri arasında yer alan 2.114 m'lik yüksekliğe sahip dağ dinler tarihi ve özellikle İslâm dini açısından önemlidir.

KURANA GÖRE NUHUN GEMİSİ NEREDE?

Nuh'un Kur'an-ı Kerim'de 43 yerde isminin geçtiğini belirtti. Baz, "Nuh'un Gemisi yüzde 99 Cudi Dağı'nda. Hud Suresinin 44. ayetinde, 'Hz. Nuh'un Gemisi Cudi Dağı'nın üzerine konmuştur' deniliyor.

HZ. NUHUN DUASI NEDİR?

Okunuşu: "Rabbiğfirlî veli-vâlideyye ve limen dehale beytiye mü'minen ve lil-mü'minîne vel-mü'minâti ve lâ tezidiz-zâlimîne illâ tebârâ." Nuh (a.s.), İslâm düşmanlarına karşı Allah'ın yardım etmesini; kendisinin, anne babasının ve bütün müminlerin bağışlanmasını istemekte, zalimlere de beddua etmektedir.

HZ.NUHUN GEMİSİ HANGİ ÜLKEDE?

Nuh'un Gemisi, Ağrı Dağı'nın güney karşısındaki Telçeker ile Üzengili köyleri arasında doğal bir anıttır. Aslında bu anıt, gemi biçiminde bir şekil, iz (siluet) dir. Kalıntı, Türkiye - İran Transit Yoluna 3,5 km. mesafededir. Nuh Tufanı sonucunda karaya oturan geminin burada kaldığı öne sürülmektedir.

CUDİ NEDİR,NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre Cudi isminin anlamı şöyle; Cömert, eli açık anlamlarına gelmektedir.

CUDİ DAĞI VOLKANİK Mİ?

Kuzey Irak'tan veya Suriye tarafından gelindiği zaman ilk karşısına çıkan dağ yine Cudi'dir ve bu çok önemlidir. Ağrı Dağının volkanik bir dağ olmasından dolayı yaşama müsait değildir. Ne jeolojik, nede coğrafi olarak müsait değildir.

CUDİ DAĞINDA DA PETROL VAR MI?

Türkiye'nin, 2021 yılı ekim ayı sonu itibariyle 19.8 milyon varil ham petrol üretimi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Batman, Diyarbakır ve Adıyaman'ın ardından Cudi kuyusunda da günlük "kaliteli petrol" üretimi yapılıyor.