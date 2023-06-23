Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, konuk olduğu Son Güzergah isimli YouTube kanalında evli çiftlere dikkat çeken önerilerde bulundu. Peki, Cübbeli Ahmet "kadınların cennete girmesi" vaazı ne?

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, evlilikte en önemli meselenin 'yatak meselesi' olduğunu belirterek kadınlara kocalarını yatakta tatmin etmeleri tavsiyesinde bulundu. Ünlü, bu şekilde kadınların ahirette rahat edeceğini ve cennete kısa yoldan gireceğini söyledi. Peki, Cübbeli Ahmet "kadınların cennete girmesi" vaazı ne?

CÜBBELİ AHMET "KADINLARIN CENNETE GİRMESİ" VAAZI NE?

"Evlilikte en büyük mesele yatak meselesi. Çünkü o adamın başka hanımı yok. Adamın zina tehlikesi var, her taraf çırılçıplak. Bu adamın helal yoldan tatmin olması için kadınların 'Hastayım, canım istemiyor' konularına girmemesi lazım. Bu şekilde kadın, ahirette rahat eder, cennete kısa yoldan girer.

"BUNU DA DEMESEM ÇATLARDIM"

Eşinin şehvet ateşini söndürdüğün anda, mutlu ettiğin anda yemeğin tuzlu olmasını dert etmez. Kadın, 'Allah'ın emrini yerine getireyim, bu adamı tatmin edeyim, gözü dışarda kalmasın' demeli. Bunu da demesem çatlardım."