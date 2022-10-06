Cübbeli Ahmet Hoca'nın Mevlid kandili sohbeti ne zaman ve nerede olacak? 7 Ekim kandil sohbeti İstanbul'da mı Bursa'da mı? Sohbet Fatih'te mi?

Yarın mübarek Mevlid Kandili'dir. Şimdiden herkesin Mevlid Kandili mübarek olsun. Mevlid Kandili'nde sohbet programını canlı izlemek ve sohbete gitmek isteyen vatandaşlar, Cübbeli Ahmet Hoca'nın Mevlid kandili sohbeti nerede olacak? 7 Ekim kandil sohbeti İstanbul'da mı Bursa'da mı? Sohbet Fatih'te mi? merak ediyor. İşte ayrıntılar...

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Cübbeli Ahmet Hoca Mevlid kandiline özel sohbet yapacak mı? Cübbeli hocanın mevlid kandili sohbeti nerede olacak? İstanbul'da mı Bursa'da mı? Ayrıntılar sizlerle...

CÜBBELİ AHMET HOCA'NIN MEVLİD KANDİLİ ÖZEL SOHBETİ OLACAK MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evet, yarın yani 7 Ekim Cuma günü saat 19:00 'da Mevlid kandili özel sohbet programı olacaktır. Lalegül TV'den canlı izleyebilirsiniz.

CÜBBELİ AHMET HOCA'NIN MEVLİD KANDİLİ SOHBETİ NEREDE OLACAK?

Normalde sohbet programları İstanbul Fatih'te oluyor. Fakat ayda bir ve bazı özel günlerde sohbet Bursa'da da yapılabiliyor. Yarınki mevlid kandili özel sohbet programı ise Bursa'da yapılacaktır. Yani 7 Ekim Cuma 2022 sohbeti Bursa ilimizde olacak. Sohbet programı akşam saat 19:00 'da başlayacak.

Cübbeli Ahmet Hoca Lalegül FM'de yaptığı açıklamayla sohbetin yarın 7 Ekim Cuma 2022 akşam saat 19:00 sularında başlayacağını belirtti.

CÜBBELİ AHMET HOCA KİMDİR?

Ahmet Mahmut Ünlü 27 Şubat 1965, Fatih, İstanbul doğumlu halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Türk vaiz ve hafız. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerindendir. Resaili Ahmediyye ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.

Ünlü, 27 Şubat 1965 tarihinde aslen Giresun Göreleli olan varlıklı bir ailenin oğlu olarak İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Çarşamba'da dünyaya geldi. Babası Yusuf, annesinin ise Rabia'dır. Babası Yusuf'un sahibi olduğu fabrika, Türkiye'nin en büyük tel çivi fabrikası hâline gelmiştir.

Çocukluk yaşlarında cübbeye ilgi duyması ve giymesinden dolayı adaşı olan yaşıtlarından ayırt edilmek için Cübbeli Ahmet olarak çağrılmaya başlandı. 3-4 yaşlarında iken din eğitimine başladı. Nakşibendi Tarikatı'nın İsmailağa Kolu olarak bilinen dergâhında hâlen lider konumunda olan Mahmut Ustaosmanoğlu tarafından özel olarak eğitilen Ünlü, 11 yaşına kadar Fatih Çarşamba İsmailağa Camii'nde medrese eğitimine devam etti.