Cübbeli Ahmet Hoca Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu yaptığı Mevzular Açık Mikrofon programına konuk olacak. Vatandaşlar programın ne zaman çekileceğini merak etti. Peki, Cübbeli Ahmet Hoca Mevzular programı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Cübbeli Hoca Mevzular Açık Mikrofon'a katılıyor mu, program ne zaman yayınlanır? İşte detaylar...

Mevzular Açık Mikrofon'un yeni konuğu belli oldu. Bugün Oğuzhan Uğur Twitter hesabından "Türkiye'den bir cemaat liderini konuk almak istiyorum." açıklaması yapmıştı. Bunun ardından programın Cübbeli hoca ile çekileceği duyuruldu.

MEVZULAR AÇIK MİKROFON NEDİR?

Oğuzhan Uğur'un sunuculuğunu yaptığı, ülkenin önemli siyasetçilerinin programa konuk olduğu, gençlerin ve gazetecilerin soru sormak için yer aldığı bir programdır. Mevzular Açık Mikrofon yeni bölümleriyle Youtube'da yayınlanıyor. Şuana kadar toplam 9 bölüm çekildi ve 9 siyasetçi programa konuk oldu.

MEVZULAR AÇIK MİKROFON YENİ BÖLÜM KONUĞU KİMDİR?

Mevzular Açık Mikrofon'un yeni konuğu Cübbeli Ahmet Hoca olacak. Oğuzhan Uğur bugün Twitter hesabından "Türkiye'den bir cemaat liderini konuk almak istiyorum" paylaşımını yapmıştı. Bunun ardından programın konuk ismi belli oldu. Cübbeli Ahmet Hoca gelecek bölümde Mevzular'ın konuğu olacak.

CÜBBELİ AHMET HOCA MEVZULAR NE ZAMAN?

Programın ne zaman çekileceği henüz bilinmiyor. Fakat program çekildikten ortalama 1-2 hafta sonra Youtube'da yayınlanıyor. Yeni bölümün Kemal Kılıçdaroğlu programından sonra çekilip yayınlanması bekleniyor.