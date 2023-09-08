Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kadiri Tarikatına mı geçti ve Cübbeli Ahmet tarikatını neden değiştirdi soruları gündeme geliyor. Cübbeli Ahmet Kadiri Tarikatına geçme anı VİDEO görüntüleri araştırılıyor. Peki, Cübbeli Ahmet Hoca Kadiri Tarikatına mı geçti? Cübbeli Ahmet tarikatını neden değiştirdi? Cübbeli Ahmet Kadiri Tarikatına geçme anı VİDEO izle!

İsmailağa'daki anlaşmazlık iddialarının ardından cemaatin tanıdık simalarından Ahmet Mahmut Ünlü, Kadiri tarikatına katıldı mı merak ediliyor. Cübbeli Ahmet tarikatını neden değiştirdi ve Cübbeli Ahmet Kadiri Tarikatına geçme anı VİDEO görüntüleri gündeme geliyor. Cübbeli Ahmet Hoca Kadiri Tarikatına mı geçti? Cübbeli Ahmet tarikatını neden değiştirdi? Cübbeli Ahmet Kadiri Tarikatına geçme anı VİDEO izle! Detaylar haberimizdedir…

CÜBBELİ AHMET HOCA KADIRI TARİKATINA MI GEÇTİ?

İsmailağa'daki anlaşmazlık iddialarının ardından cemaatin tanıdık simalarından Ahmet Mahmut Ünlü, Kadiri tarikatına katıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde "Elhamdülillah Cübbeli Hocamız da Kadiri Şeyhi oldu" ifadeleri yer aldı.

CÜBBELİ AHMET TARİKATINI NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

İsmailağa cemaatinin 93 yaşındaki lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından tarikatın liderinin kim olacağına dair birtakım anlaşmazlıkların yaşandığı iddia edilmişti. Cemaatin önde gelen isimlerinden Cübbeli Ahmet de yaşanan tartışmalara katılıp; "Mahmûd Efendi Hazretlerimizin, post-u şerifi üzerindeki sıcaklığı henüz taze iken kendisinin: "Onu bana yaklaştırmayın, o şeytandır" buyurduğu Hüsnü Kılıç'ın Efendi Hazretlerimizin makamını işgal etmesine daha ne kadar tahammül edeceğiz" demişti.

Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa Cemaati'nde hoca olan Cübbeli Ahmet'in, Şeyh Ubeydullah El Kadiri'den 'Kadiri Tarikatı şeyhlik icazeti' aldığına dair görüntüler paylaşıldı. Şeyhlik icazet belgesinde Cübleli Ahmet Hoca'nın ismi "Şeyh Ahmet Mahmut Yusuf el Mulaggabi Cübbeli el Kadiri" olarak yer aldı.