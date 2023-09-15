CSKA Moskova ile Anadolu Efes arasında oynanacak olan basketbol maçı merakla bekleniyor. Maçın başlama saati ve oynanacağı yer hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı saat kaçta başlıyor? CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte detaylar...

CSKA Moskova ve Anadolu Efes bugün karşı karşıya geliyor. Basketbol severler, bu önemli maçın ne zaman ve nerede oynanacağını merakla bekliyorlar. Anadolu Efes ile CSKA Moskova maçının detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, CSKA Moskova - Anadolu Efes maçı saat kaçta başlıyor? CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ne zaman, nerede oynanacak? Detaylar haberimizde...

CSKA MOSKOVA- ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

CSKA Moskova ve Anadolu Efes maçı, 15 Eylül Cuma günü saat 20.00'da başlayacak.

CSKA MOSKOVA ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CSKA Moskova ve Anadolu Efes, Antalya'da Cosmos Sports Center Stadyumu'nda oynanacak.