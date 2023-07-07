CS2 ne zaman çıkacak? Counter Strike 2 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? CS:GO 2 çıkış tarihi belli mi?
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Daha öncesinde CS:GO'nun resmi Twitter hesabında CS2'ye dair paylaşımlar gerçekleştirilmişti. Valve tarafından yapılan son açıklamalar oyuncular tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, CS2 ne zaman çıkacak? Counter Strike 2 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? CS:GO 2 çıkış tarihi belli mi?
CS:GO'nun Steam'deki güncelleme dosyaları içerisinde "csgo2" adlı dosyanın bulunmasının ardından Counter-Strike 2'nin Mart ayında piyasaya sürüleceğine dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaları sonlandıracak açıklamayı ise CS:GO, Twitter hesabından yaptı. Peki, CS2 ne zaman çıkacak? Counter Strike 2 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? CS:GO 2 çıkış tarihi belli mi? İşte CS2 ne zaman çıkacak sorusu hakkında merak edilenler!
CS:GO'nun resmi Twitter hesabından 22 Mart Çarşamba günü yapılan paylaşımda "Bugün Counter-Strike 2'yi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Counter-Strike 2, CS deneyiminin her sistemine, her içeriğine ve her parçasına yönelik bir revizyondur. İlk olarak, sis bombalarından bahsedelim:" sözlerine yer verdi.
- Test aşaması
- Sis bombalarında iyileştirmeler
- Tick Rate ne olursa olsun aynı hızda tepki
- Değişen ve güncellenen haritalar
- Source 2 araçları
- CSGO envanteriniz CS2'ye aktarılacak
- Yüksek çözünürlüklü grafikler
- Ortam efektleri
- Arayüzde geliştirmeler
- Doğru sesler
Sis bombaları artık çevresiyle etkileşime geçen; ışığa, silah atışlarına ve patlamalara tepki gösteren dinamik hacimsel nesnelere dönüştürülürken Counter-Strike 2'nin oynanış videosunda çok bir değişiklik fark edilmedi.
"Her Counter-Strike karşılaşmasının en önemli kısmı? Ateş ve hareket. Counter-Strike 2'de tıklama oranlarının ötesine geçiyoruz:"
Counter-Strike'daki haritaların oyunun özü olduğunu söyleyen CSGO, Counter-Strike 2'deki haritaların her yönden geliştirilmekte olduğunu da açıkladı.
Twitter'dan oyun hakkında bilgi vermeye devam eden CSGO, Counter-Strike 2'de silahlarınızdan susturucuyu çıkarmak için bir tuş ataması yapıldığını bildirdi.
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Ayrıca Counter-Strike 2'nin sınırlı testinin bugün başladığını da bildirdiler ve Counter-Strike 2'ye giden yol bazı CS:GO oyuncularının katılabileceği Counter-Strike 2 sınırlı testiyle başlıyor. Bu test süresince, Counter-Strike 2 herkese sunulmadan önce oyunun bazı özelliklerindeki hata ve sorunlar tespit edilip düzeltilecek.
Oyuncular, Counter-Strike 2 Sınırlı Testi için, Valve resmi sunucularındaki son oynama süresi, güven faktörü ve Steam hesabı konumu dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Counter-Strike 2 geliştirme ekibi tarafından önemli görülen bir dizi faktöre göre seçilir.
Sis artık oyun içindeki diğer olaylarla etkileşime geçebiliyor ve bu da yeni fırsatlara zemin hazırlıyor. Mermiler ve patlayıcı el bombalarıyla sisi kısa süreliğine yararak bir görüş alanı oluşturabilir ya da sisin kapladığı alanı farklı bir yöne doğru ittirebilirsiniz.
Sis artık açık kapı aralıklarından ve kırık pencerelerden sızacak, merdivenlerde yukarı aşağı hareket edecek, ayrıca uzun koridorlarda genişleyecek ve diğer sislerle birleşecek.
Counter-Strike 2'de sis parçacıkları birleşik aydınlatma sistemiyle birlikte çalışarak daha gerçekçi ışık ve renklerin gösterilmesine olanak sağlıyor.
Counter-Strike sunucularındaki Tick Rate'ler hakkında da şu sözlere yer verildi:
"Tick rate artık hareket etmek, ateş etmek veya bomba atmak için önemli değildir.
Alt frekans güncellemeleri (sub-tick) Counter-Strike 2'deki en önemli değişikliktir. Önceden, sunucu dünyayı yalnızca ayrık zaman aralıklarında (tick'ler) değerlendiriyordu. Counter-Strike 2'nin güncellenen alt frekans mimarisi sayesinde sunucular artık bir hareketin başladığı, ateş edildiği veya el bombasının atıldığı ânı tam olarak bilmektedir.
Sonuç olarak tick rate ne olursa olsun, hareketleriniz ve atışlarınız aynı hızda tepki verecek ve el bombalarınız her zaman aynı şekilde yere düşecektir."
Yeniden tasarlanan haritalar, Source 2 araçlarından ve görüntü işleme özelliklerinden tam anlamıyla faydalanacak şekilde sıfırdan oluşturuldu.
Bu haritalar daha gerçekçi materyal, ışıklandırma ve yansıma üreten fizik tabanlı görüntü işleme sistemi de dâhil olmak üzere yeni Source 2 ışıklandırmasını kullanır.
Tüm CS:GO envanteriniz, Counter-Strike 2'de de sizinle olacak. Önceden toplamış olduğunuz öğeleri tutmanın yanı sıra bu öğeler Source 2'nin ışıklandırma ve materyal geliştirmeleriyle çok daha güzel görünecek.
Eski modelleri ve kaplamaları desteklemeye ek olarak tüm stok silahlar yüksek çözünürlüklü modellerle güncellendi, ayrıca bazı silah kaplamaları da bu yeni modellerden olumlu yönde etkilendi.
Counter-Strike 2 sesleri fiziksel çevreyi daha iyi yansıtmaları, daha belirgin olmaları ve oyun durumunu daha iyi yansıtmaları amacıyla yeniden düzenlendi.
Sizce Threads, Twitter'ın sonunu mu getirecek?— Haberler.com (@Haberler) July 6, 2023