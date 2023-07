CS:GO'nun Steam'deki güncelleme dosyaları içerisinde "csgo2" adlı dosyanın bulunmasının ardından Counter-Strike 2'nin Mart ayında piyasaya sürüleceğine dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaları sonlandıracak açıklamayı ise CS:GO, Twitter hesabından yaptı. Peki, CS2 ne zaman çıkacak? Counter Strike 2 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? CS:GO 2 çıkış tarihi belli mi? İşte CS2 ne zaman çıkacak sorusu hakkında merak edilenler!

CS2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

CS:GO'nun resmi Twitter hesabından 22 Mart Çarşamba günü yapılan paylaşımda "Bugün Counter-Strike 2'yi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Counter-Strike 2, CS deneyiminin her sistemine, her içeriğine ve her parçasına yönelik bir revizyondur. İlk olarak, sis bombalarından bahsedelim:" sözlerine yer verdi.

COUNTER STRİKE 2 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE ÇIKACAK?

Test aşaması

Sis bombalarında iyileştirmeler

Tick Rate ne olursa olsun aynı hızda tepki

Değişen ve güncellenen haritalar

Source 2 araçları

CSGO envanteriniz CS2'ye aktarılacak

Yüksek çözünürlüklü grafikler

Ortam efektleri

Arayüzde geliştirmeler

Doğru sesler

Sis bombaları artık çevresiyle etkileşime geçen; ışığa, silah atışlarına ve patlamalara tepki gösteren dinamik hacimsel nesnelere dönüştürülürken Counter-Strike 2'nin oynanış videosunda çok bir değişiklik fark edilmedi.

"Her Counter-Strike karşılaşmasının en önemli kısmı? Ateş ve hareket. Counter-Strike 2'de tıklama oranlarının ötesine geçiyoruz:"

Counter-Strike'daki haritaların oyunun özü olduğunu söyleyen CSGO, Counter-Strike 2'deki haritaların her yönden geliştirilmekte olduğunu da açıkladı.

Twitter'dan oyun hakkında bilgi vermeye devam eden CSGO, Counter-Strike 2'de silahlarınızdan susturucuyu çıkarmak için bir tuş ataması yapıldığını bildirdi.

COUNTER STRIKE 2 SINIRLI TESTE NASIL KATILINIR?

Ayrıca Counter-Strike 2'nin sınırlı testinin bugün başladığını da bildirdiler ve Counter-Strike 2'ye giden yol bazı CS:GO oyuncularının katılabileceği Counter-Strike 2 sınırlı testiyle başlıyor. Bu test süresince, Counter-Strike 2 herkese sunulmadan önce oyunun bazı özelliklerindeki hata ve sorunlar tespit edilip düzeltilecek.

Oyuncular, Counter-Strike 2 Sınırlı Testi için, Valve resmi sunucularındaki son oynama süresi, güven faktörü ve Steam hesabı konumu dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Counter-Strike 2 geliştirme ekibi tarafından önemli görülen bir dizi faktöre göre seçilir.

OYNANIŞ

Sis artık oyun içindeki diğer olaylarla etkileşime geçebiliyor ve bu da yeni fırsatlara zemin hazırlıyor. Mermiler ve patlayıcı el bombalarıyla sisi kısa süreliğine yararak bir görüş alanı oluşturabilir ya da sisin kapladığı alanı farklı bir yöne doğru ittirebilirsiniz.

SİS BOMBALARI

Sis artık açık kapı aralıklarından ve kırık pencerelerden sızacak, merdivenlerde yukarı aşağı hareket edecek, ayrıca uzun koridorlarda genişleyecek ve diğer sislerle birleşecek.

Counter-Strike 2'de sis parçacıkları birleşik aydınlatma sistemiyle birlikte çalışarak daha gerçekçi ışık ve renklerin gösterilmesine olanak sağlıyor.

TICK RATE

Counter-Strike sunucularındaki Tick Rate'ler hakkında da şu sözlere yer verildi:

"Tick rate artık hareket etmek, ateş etmek veya bomba atmak için önemli değildir.

Alt frekans güncellemeleri (sub-tick) Counter-Strike 2'deki en önemli değişikliktir. Önceden, sunucu dünyayı yalnızca ayrık zaman aralıklarında (tick'ler) değerlendiriyordu. Counter-Strike 2'nin güncellenen alt frekans mimarisi sayesinde sunucular artık bir hareketin başladığı, ateş edildiği veya el bombasının atıldığı ânı tam olarak bilmektedir.

Sonuç olarak tick rate ne olursa olsun, hareketleriniz ve atışlarınız aynı hızda tepki verecek ve el bombalarınız her zaman aynı şekilde yere düşecektir."

HARİTALAR

Yeniden tasarlanan haritalar, Source 2 araçlarından ve görüntü işleme özelliklerinden tam anlamıyla faydalanacak şekilde sıfırdan oluşturuldu.

Bu haritalar daha gerçekçi materyal, ışıklandırma ve yansıma üreten fizik tabanlı görüntü işleme sistemi de dâhil olmak üzere yeni Source 2 ışıklandırmasını kullanır.

CSGO ENVANTERİNİZ CS2'YE AKTARILACAK

Tüm CS:GO envanteriniz, Counter-Strike 2'de de sizinle olacak. Önceden toplamış olduğunuz öğeleri tutmanın yanı sıra bu öğeler Source 2'nin ışıklandırma ve materyal geliştirmeleriyle çok daha güzel görünecek.

Eski modelleri ve kaplamaları desteklemeye ek olarak tüm stok silahlar yüksek çözünürlüklü modellerle güncellendi, ayrıca bazı silah kaplamaları da bu yeni modellerden olumlu yönde etkilendi.

SES İYİLEŞTİRMESİ

Counter-Strike 2 sesleri fiziksel çevreyi daha iyi yansıtmaları, daha belirgin olmaları ve oyun durumunu daha iyi yansıtmaları amacıyla yeniden düzenlendi.