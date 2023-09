Popüler video oyunu CS GO'nun 2023'te neden kapandığı merak ediliyor. Oyunun kapanma sebepleri ve mevcut durumu hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, CS GO kapandı mı? 2023 CS GO neden kapandı? CS GO hala oynanıyor mu? İşte detaylar...

Tüm zamanların efsane Counter Strike, kapandı yönünde haberlerle gündeme geldi. Steam'de CS GO oyununu göremeyen kullanıcılar oyunun kapanıp kapanmadığını araştırıyor. CS GO hala oynanabilir durum mı sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, CS GO kapandı mı? 2023 CS GO neden kapandı? CS GO hala oynanıyor mu? Detaylar haberimizde...

CS GO KAPANDI MI?

Counter Strike Global Offensive oyununu Steam'de göremeyen kullanıcılar tarafından CS GO kapandı mı sorusu araştırılmaktadır. CS 2 yayınlanmasının ardından CS:GO sunucuları kapatılmıştır. CS GO bugünden itibaren Steam'de yer almayacaktır.