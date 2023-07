CS GO bunny kodu, oyun içerisinde bunny adı verilen zıplama şeklini yapmak isteyen oyuncular tarafından araştırılan konular arasında bulunuyor. Bu nedenle CS GO bunny kodu nedir? Araştırması arama motorları üzerinde gerçekleştiriliyor. Sunucu üzerinde aktif edilmekte olan CS GO bunny kodu da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, CS GO bunny kodu nedir? CS GO bunny kodu ile bunny nasıl yapılır?

CS GO bunny kodu, oyun içerisinde bunny adı verilen zıplama şeklini yapmak isteyen oyuncular tarafından araştırılan konular arasında bulunuyor. Bu nedenle CS GO bunny kodu nedir? Araştırması arama motorları üzerinde gerçekleştiriliyor. Sunucu üzerinde aktif edilmekte olan CS GO bunny kodu da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, CS GO bunny kodu nedir? CS GO bunny kodu ile bunny nasıl yapılır?

CS GO BUNNY KODU NEDİR?

CS GO bunny kodunu kullanmak için olarak kodu yazacağımız konsol özelliğini CS GO ayarları üzerinden aktif etmeliyiz. Konsol özelliğini aktif ettikten sonra klavye üzerinde yer almakta olan "é" tuşu ile konsol penceresini açarak CS GO bunny kodu olan 'sv_autobunnyhopping 0' kodunu yapıştırın ve uygulayın. Bu bunny kodu sunucunuzda çalışmıyor ise "sv_restart 1" kodunu konsola yazıp onayladıktan sonra tekrar deneyebilirsiniz.

CS GO BUNNY NASIL YAPILIR?

CS GO'da bunny genellikle belirli bir yerden bir noktaya daha hızlı bir şekilde gitmek için yapılan taktiklerden bir tanesidir. Counter Strike serisinin eski versiyonlarından bu yana kullanılmakta olan bu taktik için özel haritalar ve sunucular da oluşturulmaktadır. Eğer kod yerine kendi yetenekleriniz ile birlikte bunny yapmak isterseniz bu haritalardan bazılarına steam üzerinden göz atabilir veya topluluk sunucuları ekranından herhangi bir bunny sunucusu üzerinde pratik yaparak bunny yapmayı öğrenebilirsiniz.

CS GO BUNNY KODU NASIL KAPATILIR?

CS GO bunny kodunu 'sv_autobunnyhopping 0' aktif ettikten sonra tekrar eski haline döndürmek için 'sv_autobunnyhopping 0' kodunu tekrar yazmanız CS GO bunny kodunu kapatmak için yeterli olacaktır.