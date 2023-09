CS GO bitti mi, kapanıyor mu? CS GO kaldırılacak mı, ne olacak?

Valve tarafından geliştirilmekte olan CS GO'nun akıbeti, oyuncular başta olmak üzere birçok kişi tarafından CS GO bitti mi, kapanıyor mu? Sorusu ile internet üzerinde araştırılıyor. Peki, CS GO bitti mi, kapanıyor mu? CS GO kaldırılacak mı, ne olacak?