Valve tarafından geliştirilmekte olan CS GO'nun akıbeti, oyuncular başta olmak üzere birçok kişi tarafından CS GO bitti mi, kapanıyor mu? Sorusu ile internet üzerinde araştırılıyor. Peki, CS GO bitti mi, kapanıyor mu? CS GO kaldırılacak mı, ne olacak?

CS GO bitti mi, kapanıyor mu? Sorusu, CS2'nin ardından en çok merak edilmekte olan sorular arasında yer aldı. Valve, CS 2'nin beta sürümünü resmi olarak 22 Mart 2023 tarihinde başlattı. Bu tarihten itibaren birçok yayıncı ve oyuncuya beta sürümüne erişim hakkı verildi. Ancak, oyun henüz tam anlamıyla tüm kullanıcılar için erişime açılmış değil. Peki, CS GO bitti mi, kapanıyor mu? CS GO kaldırılacak mı, ne olacak?

CS GO BİTTİ Mİ, KAPANIYOR MU?

CS GO'nun kapanıp, kapanmayacağı henüz bilinmiyor. Bu nedenle ilerleyen günlerde CS GO'nun akıbeti resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak olan paylaşımların ardından netlik kazanacak. Henüz CS2'nin kullanıcılara sunulması ve CS GO'nun akıbeti hakkında Valve veya CS GO resmi hesapları üzerinden açıklama yapılması bekleniyor.