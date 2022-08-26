FK Crvena zvezda, tam adıyla Fudbalski klub Crvena zvezda ya da Türkçe kaynaklarda anılan adıyla Kızılyıldız, futbol takımıdır. Peki, Crveda Zrneva nerenin takımı? Kızıyıldız'ın diğer adı ne?

Fudbalski klub Crvena zvezda Türkçe kaynaklarda anılan adıyla Kızılyıldız olarak ilnimektedir. Crveda Zrneva takımı hakkında araştırmalar yapılıyor ve hakkında Crveda Zrneva nerenin takımı? Kızıyıldız'ın diğer adı ne gibi konular araştırılıyor.

CRVEDA ZRNEVA NERENİN TAKIMI?

Crvena zvezda, Belgrad Üniversitesi öğrencileri tarafından 1945'te kuruldu. 1979'da UEFA Kupası finali oynadılar. 1991'de Bari, İtalya'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı ve aynı yıl Tokyo'da Kıtalararası Kupa'yı kazandılar, UEFA Süper Kupası'nı kaybettiler. 1991 tarihlerinin altın yılı oldu ve Crvena zvezda bir daha bu kadar başarılı olamadı.

Yapılan istatistiklere göre Sırbistan'ın ve Yugoslavya'nın en popüler takımı olan Crvena zvezda Dejan Savicevic, Vladimir Jugovic, Siniša Mihajlovic, Dejan Stankovic ve Dragan Stojkovic gibi birçok yıldızı da uzun süre kadrosunda barındırdı. Ama bu istikrarını sürdüremedi.

Takıma ev sahipliği yapan Crvena Rajko Mitic Stadyumu 57.328 kişilik kapasiteye sahiptir. Önceleri 100.000 kişilik kapasiteye sahip olduğundan ünlü Maracanã Stadyumu'na atfen Maracanã olarak da anılırdı.