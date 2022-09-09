Masterchef'te Masterclass'ı kazanan yarışmacı 4 günlük Cruise gemisi seyehati kazanacak. Konu hakkında izleyiciler, Cruise gemisi nedir, özellikleri neler? Cruise gemisi nasıl bir gemidir? Cruise gemisi ve Kruvaziyer aynı gemi mi? merak etti. İşte detaylar...

Kruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan; yüksek hizmet standartlarına sahip; programlanmış belirli rotalarda turistik amaçlı olarak çalışan yolcu gemileridir. Cruise gemisi nedir, özellikleri neler? Cruise gemisi nasıl bir gemidir? Cruise gemisi ve Kruvaziyer aynı gemi mi?

CRUİSE GEMİSİ NEDİR?

Cruise gemisinin bir diğer ismi Kruvaziyer olarak geçmektedir.

KRUVAZİYER NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELER?

Kruvaziyer gemi, üzerinde birçok konaklama, yemek, eğlence seçenekleri bulunan; yüksek hizmet standartlarına sahip; programlanmış belirli rotalarda turistik amaçlı olarak çalışan yolcu gemileridir. Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği'nin tanımı ile; derin sularda en az iki gün kalabilecek, en az 100 yolcu kapasiteli olmaları gerekmektedir.

Deniz, Güneş'e ve kum bağlı klâsik turizmden bıkan insanların alternatif arayışlarından biri de kruvaziyer turizmidir. Bu yolculuk turistin aradığı konforlu, güvenli, alternatifli güzergâh seçmelerine olanak sağlar. Dört ilâ beş yıldızlı yüzen otele benzeyen gemilerde alış-veriş merkezi, balkonlu kamaralar, bar, casino, dinlenme, eğlence, konferans salonu, kütüphane, okuma, restoran hizmeti, spor ve terapi merkezleri, tiyatro, uydu haberleşmesi gibi hizmetler bulunur. Yüzen şehre benzeyen gemilerde kendilerine ait günlük yayınlanan gazete ve dergileri bulunabilir.