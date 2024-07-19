Crowdstrike ne demek? Crowdstrike sorunu anlamı ne?

Crowdstrike nedir? Crowdstrike ne demek? Crowdstrike sorunu nedir? Crowdstrike arızası yaşayan global şirketler bu konunun araştırılmasına sebep oldu. İşte Crowdstrike ile tüm detaylar haberimizde…

CROWDSTRIKE NEDİR?

2011 yılında kurulan CrowdStrike, siber güvenlik alanında sunduğu yenilikçi hizmetlerle dikkat çekiyor. Şirket, siber tehditlerin tespiti, önlenmesi ve bu tehditlere yanıt verilmesi konularında uzmanlaşarak, müşterilerine modern siber saldırılara karşı etkili bir savunma sağlıyor.

CrowdStrike, siber güvenlikte en ileri teknolojilerden biri olan yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak, tehditleri anında tespit ediyor ve bu tehditlere karşı hızlı çözümler sunuyor.