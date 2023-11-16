Crostini di fegatini toscani tarifi! MasterChef Crostini di fegatini toscani nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Crostini di fegatini toscani hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Crostini di fegatini toscani hazırladı. Peki, Crostini di fegatini toscani nedir? Crostini di fegatini toscani nasıl yapılır? Crostini di fegatini toscani nedir?

İtalyan mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Crostini di fegatini toscani ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Crostini di fegatini toscani nasıl yapılır? Crostini di fegatini toscani nedir? Crostini di fegatini toscani nasıl yapılır, Crostini di fegatini toscani yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Crostini di fegatini toscani yapıldı, evde klasik Crostini di fegatini toscani yapıldı! İşte en güzel Crostini di fegatini toscani!

CROSTİNİ Dİ FEGATİNİ TOSCANİ TARİFİ!

Karaciğer crostini veya Toskana crostini, orijinal tarif

• Hazırlama süresi: yaklaşık 60 dakika

• Yiyecek bulunabilirliği: Orta

• Zorluk: Orta

• Dozlar: 4 kişi

İçindekiler

• 1 kırmızı soğan

• 20 gram sızma zeytinyağı

• 400/500 gram tavuk ciğeri

• Sirkede 50 gram doğranmış kapari

• 3/4 adaçayı yaprağı

• Biberiye

• 1 bardak vin santo

• 300 mililitre tavuk suyu

• 2/3 hamsi

• 60 gram tereyağı

• Gerektiği kadar biber

• Yeterince tuz