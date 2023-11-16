Crostini di fegatini toscani tarifi! MasterChef Crostini di fegatini toscani nasıl yapılır?
Gündem Haberleri
MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Crostini di fegatini toscani hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Crostini di fegatini toscani hazırladı. Peki, Crostini di fegatini toscani nedir? Crostini di fegatini toscani nasıl yapılır? Crostini di fegatini toscani nedir?
İtalyan mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Crostini di fegatini toscani ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Crostini di fegatini toscani nasıl yapılır? Crostini di fegatini toscani nedir? Crostini di fegatini toscani nasıl yapılır, Crostini di fegatini toscani yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Crostini di fegatini toscani yapıldı, evde klasik Crostini di fegatini toscani yapıldı! İşte en güzel Crostini di fegatini toscani!
CROSTİNİ Dİ FEGATİNİ TOSCANİ TARİFİ!
Karaciğer crostini veya Toskana crostini, orijinal tarif
• Hazırlama süresi: yaklaşık 60 dakika
• Yiyecek bulunabilirliği: Orta
• Zorluk: Orta
• Dozlar: 4 kişi
İçindekiler
• 1 kırmızı soğan
• 20 gram sızma zeytinyağı
• 400/500 gram tavuk ciğeri
• Sirkede 50 gram doğranmış kapari
• 3/4 adaçayı yaprağı
• Biberiye
• 1 bardak vin santo
• 300 mililitre tavuk suyu
• 2/3 hamsi
• 60 gram tereyağı
• Gerektiği kadar biber
• Yeterince tuz
- Tercihen topraktan yapılmış bir tavaya, yağ ve tereyağını doğranmış soğanla birlikte koyun ve soğan altın rengine dönene kadar her şeyi pişirin.
- Ciğerleri güzelce temizleyip yıkayın ve adaçayı ekleyin. Ciğerlerdeki pişirme suyunun çıkması için tavayı kapalı tutarak her şeyi pişirin, ardından şarabı ekleyin. Tercihen ev yapımı tavuk suyunu yavaş yavaş ekleyerek 15/20 dakika kısık ateşte pişirin .
- Elde ettiğiniz sosun kurumaması ve hafif sulukalması önemli . Pişirmenin sonunda kılçıklarından arındırılmış olması gereken kapari ve hamsileri ekliyorum . Tüm bu işlemin sonunda büyük parçalara ayrılmaya hazır karaciğerler elde ettik.
- Ciğerleri doğramak için , ciğerli crostini tarifi için köylü geleneğine uygun olarak bir mezzaluna veya büyük bir mutfak bıçağı kullanın. Ancak günümüzde bazı insanlar ciğer kesmek için mutfak mikserini de kullanıyor; Bu seçeneği tercih ederseniz, ciğerler sadece Toskana ekmeğinde kullanılacak bir çeşit sürülebilir krema haline gelecektir .
- Doğranmış ciğerleri mikserle hazırlarken tuz ve karabiberi ekleyip bir çeşit ciğer ezmesi elde edene kadar doğramaya devam edin .
- Toskana geleneğine uygun olarak elde edilen kremanın, et suyuna batırılmış Toskana ekmeği dilimlerinin üzerine henüz sıcakken sürülmesi gerekiyor. Toskana crostini , bölgenin diğer birçok geleneksel tarifi gibi, bayat ekmekleri birkaç günlüğüne bile yeniden kullanmak için mükemmeldir.