Cristiano Ronaldo'nun piyasa değeri ne kadar? GÜNCEL PİYASA DEĞERİ! Ronaldo'nun piyasa değeri!

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Şu anda kulüpsüz olan Cristiano Ronaldo'nun piyasa değeri merak ediliyor. Peki, Ronaldo'nun piyasa değeri ne kadar? İşte, Ronaldo'nun piyasa değeri!

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Ronaldo'nun piyasa değeri! Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Şu anda kulüpsüz olan Cristiano Ronaldo'nun piyasa değeri merak ediliyor. Peki, Ronaldo'nun piyasa değeri ne kadar? İşte, Ronaldo'nun piyasa değeri haberimizde...

RONALDO'NUN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Cristiano Ronaldo'nun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro'dur. 22 Ekim 2014 tarihinde 120 milyon Euro piyasa değeri ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaşan 37 yaşındaki Ronaldo'nun piyasa değeri 20 milyon Euro olarak açıklandı.

RONALDO M. UNİTED'DAN AYRILDI

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Portekiz ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Cristiano Ronaldo için gelen ani ayrılık açıklaması futbol dünyasında gündemi salladı. Manchester United, Ronaldo'nun problem yaşadığı teknik direktör Erik ten Hag'a da destek verdi.

"HERKES HOCAYA DESTEK OLMAK İSTİYOR"

Manchester United kulübü, "Cristiano Ronaldo'ya 346 maçta 145 gollük muazzam katkı için teşekkür ediyoruz. Manchester United'daki herkes, Erik Ten Hag yönetiminde takımın başarısı için birlikte çalışmaya odaklanmış durumda" ifadelerini kullanarak Ronaldo'nun istemediği hocaya destek verdi.

MANCHESTER CİTY'Yİ REDDETTİ

Manchester United ile geçen sezonun başında anlaşmaya varan Ronaldo, Manchester City'nin astronomik teklifini reddetmişti. Ronaldo geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sir Alex Ferguson, ezeli rakibe gidemeyeceğimi söyledi. Bu kulübe duyduğum hisler için geri döndüm. Ancak geride bıraktığım yıllara göre hiçbir ilerleme gösterememişler" ifadelerini kullanmıştı.