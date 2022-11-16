Cristiano Ronaldo'nun "İhanete uğradım" açıklamalarının ardından tüm konuşması merak ediliyor. Cristiano Ronaldo geçtiğimiz gün özel bir röportajın birçok önemli açıklamada bulundu. Futbol severler, Cristiano Ronaldo'nun tüm açıklamalarını ve Türkçe çevirisini merak etti. Peki, Cristiano Ronaldo ne dedi? C. Ronaldo'nun açıklamaları nelerdir? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki son durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, İngiltere'de Pierce Morgan'a verdiği röportajda teknik direktör Erik ten Hag için ağır ifadeler kullandı. Cristiano Ronaldo ne dedi? (Türkçe Çeviri) C. Ronaldo'nun açıklamaları nelerdir? Ronaldo'nun tüm konuşması ve açıklamaları!

CRİSTİANO RONALDO'NUN RÖPORTAJ AÇIKLAMALARI NELERDİR?

Manchester United'da zor günler geçiren Cristiano Ronaldo, uzun süren sessizliğini bozdu. Teknik direktör Erik ten Hag'ı hedef alan Portekizli yıldız, "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam!" ifadelerini kullandı.

CRİSTİANO RONALDO NE DEDİ?

Cristiano Ronaldo açıklamaları şu şekilde:

Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag'ı hedef aldığı açıklamada, "Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim." ifadelerini kullandı.

Kendisini eleştiren efsane futbolcu Wayne Rooney'i de hedef alan Ronaldo, "Beni neden bu kadar sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala üst seviyede oynamaya devam ediyorum, o ise emekli oldu. Sebebi bu diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Manchester United'ın Sir Alex Ferguson'dan sonra hiçbir gelişme göstermediğine dikkat çeken Portekizli futbolcu, "Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır." açıklamasını yaptı." dedi.