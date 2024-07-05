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Cristiano Ronaldo Merih'i neden aradı? Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon!

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Cristiano Ronaldo Merih'i neden aradı? Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun, Türk futbolcu Merih Demiral'ı neden aradığı merak konusu oldu. Ronaldo'nun, Demiral ile olan telefon görüşmesi futbol dünyasında geniş yankı buldu.

EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Türkiye'nin yıldızı Merih Demiral, maç sonunda Cristiano Ronaldo'dan tebrik telefonu aldığını açıkladı. Peki, Cristiano Ronaldo Merih'i neden aradı? Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon!

CRISTIANO RONALDO MERİH'İ NEDEN ARADI?

EURO 2024'te Avusturya ağlarına gönderdiği iki golle Türkiye'ye çeyrek final kapısını açan Merih Demiral, maçın oyuncusu oldu.

Cristiano Ronaldo Merih'i neden aradı? Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon!

MERİH İLE RONALDO NE KONUŞTU?

Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Merih, "Teknik ve taktik olarak iyi hazırlandık. Kalecinin zafiyetleriyle ilgili daha önceden bilgilendirildik. Şut ve ön direk çalışması üzerine yoğunlaştık. Selçuk hoca da bizimle bizzat ilgilendi. Bana, Abdülkerim'e ve Kaan'a duran toplarda ne yapmamız gerektiği konusunda özel çalışma yaptırdı. Selçuk hocaya da bütün ekibe de teşekkür ediyorum" dedi.

Arabistan'da aynı ligde oynadığı Cristiano Ronaldo'nun kendisini arayıp kutladığını anlatan milli futbolcu, "Gerçekler ışığında Avrupa Şampiyonu olmak bir hayaldi. Biz Avusturya'yı da yenerek, hayali, gerçekleştirilebilir bir hedef haline getirdik. Şu anda herkes birbirine, 'Neden olmasın' diyor. Biz kapasitesi yüksek bir takımız. Şimdiye kadar genelde kapasitemizin altında maçlar oynamıştık. Ama performansımızı artırarak ilerliyoruz. Rakiplerimiz kapasitemizin farkında değil. Her geçen gün şaşırıyorlar ve şaşırmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo Merih'i neden aradı? Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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