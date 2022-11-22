Son dakika gelen spor haberlerine göre, Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Bunun ardından futbol severler, Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer olacak? Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu mu? Ronaldo PSG'ye gider mi, Messi ile aynı takımda oynar mı? merak etti. İşte detaylar...

Ronaldo'nun yeni takımı neresi oldu? Ronaldo Süper Lig'e gelir mi? Ronaldo PSG'ye mi gidecek? Ronaldo hangi takımda oynayacak? Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer olacak? Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu mu? Ronaldo PSG'ye gider mi, Messi ile aynı takımda oynar mı? Ronaldo ve Messi takım arkadaşı olur mu? C. Ronaldo Türkiye'ye gelir mi? Ronaldo Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a veya Beşiktaş'a gelir mi? İşte bilgiler...

CRİSTİANO RONALDO M. UNİTED'TAN AYRILDI MI?

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Portekiz ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Cristiano Ronaldo için gelen ani ayrılık açıklaması futbol dünyasında gündemi salladı. Manchester United, Ronaldo'nun problem yaşadığı teknik direktör Erik ten Hag'a da destek verdi.

İngiltere Premier Lig ekibi, Cristiano Ronaldo Portekiz ile Dünya Kupası'nda mücadele ederken yolların ayrıldığını açıkladı. United'dan yapılan Erik ten Hag açıklaması dikkat çekti.

KULÜBÜN AÇIKLAMASI NE?

Manchester United kulübü, "Cristiano Ronaldo'ya 346 maçta 145 gollük muazzam katkı için teşekkür ediyoruz. Manchester United'daki herkes, Erik Ten Hag yönetiminde takımın başarısı için birlikte çalışmaya odaklanmış durumda" ifadelerini kullanarak Ronaldo'nun istemediği hocaya destek verdi.

CRİSTİANO RONALDO HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın açıklamasından sonra hemen cevap verdi. Portekiz yıldız, "Manchester United'ı çok seviyorum ve bu asla değişmeyecek. Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum. Yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman gibi geliyor" şeklinde konuştu.

RONALDO M. CİTY'E GİDER Mİ?

Manchester United ile geçen sezonun başında anlaşmaya varan Ronaldo, Manchester City'nin astronomik teklifini reddetmişti. Ronaldo geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sir Alex Ferguson, ezeli rakibe gidemeyeceğimi söyledi. Bu kulübe duyduğum hisler için geri döndüm. Ancak geride bıraktığım yıllara göre hiçbir ilerleme gösterememişler" ifadelerini kullanmıştı.

RONALDO PSG'YE GİDER Mİ?

Futbol severlerin ilk tahmini Ronaldo'nun PSG'ye gideceği yönde oldu. Ronaldo PSG'ye transfer olursa dünyanın en iyi futbolcusu Messi ile takım arkadaşı olacak.