Cristiano Ronaldo Galatasaray'a transfer oluyor iddiası doğru mu? C. Ronaldo GS'ye gelecek mi, transfer olur mu, neden gündem oldu, iddialar neler?

Transfermarkt verilerinde geçtiğimiz gün Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a transfer olma olasılığı %38 görünüyordu. Bunun ardından taraftarlar Ronaldo GS'ye gelir mi? Ronaldo GS'ye mi gelecek, iddialar var mı? merak etmişti. Kısaca bilgi verelim...

CRİSTİANO RONALDO GS'YE GELECEK Mİ? İDDİALAR NELERDİR?

Cristiano Ronaldo, Instagram'da bir taraftarın yaptığı "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi. Bunun ardından Ronaldo'nun Galatasaray'a transfer olup olmayacağı merak edilmişti. Konu hakkında henüz resmi bir paylaşım bulunmuyor.

C. Ronaldo'nun beğendiği 'Come to Galatasaray' yorumu

Buna ek olarak geçtiğimiz günlerde Transfermarkt verilerinde Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a transfer olma olasılığı %38 görünüyordu. Bu durumda Ronaldo'nun GS'ye transfer olup olmayacağı şeklinde yorumlandı. Ayrıca bu olay Twitter'da büyük gündem oldu. Sonrasında Transfermarkt verileri güncelledi ve Galatasaray'ı listeden kaldırdı.

CRİSTİANO RONALDO'NUN GS'YE TRANSFER OLMA İHTİMALİ VAR MI?

Spor yazarlarına göre Cristiano Ronaldo her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Haliyle bu sezon Galatasaray Ş. Ligi'ne gidemeyeceği için Ronaldo'nun bu sezon GS'ye transfer olması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

CRİSTİANO RONALDO KİMDİR?

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985 tarihinde Portekiz'in Madeira şehrinde dünyaya gelmiştir.

Portekiz milli takımının da formasını giyen Ronaldo, 2009 yılından beri, Real Madrid adını mücadele etmektedir. Çok küçük yaşlarda futbol oynamaya başlayan Ronaldo'ya babası, bir Ronald Reagan hayranı olmasından ötürü "Ronaldo" ismini vermiştir. Ronaldo'nun Hugo, Elma ve Liliana Caita adında 1'i erkek toplam 3 kardeşi bulunmaktadır. Ronaldo'nun kökeni, Portekiz açıklarında yer alan Cape de Verde'ye kadar uzanmaktadır.

Koyu bir Katolik aile içinde dünyaya gelen Ronaldo, oldukça duygusal ve dinine bağlı bir kişiliktir. Henüz 8 yaşında iken futbola olan ilgisi annesi tarafından keşfedilen Ronaldo, küçük yaşta futbol oynamaya başlamıştır. 8 yaşında iken Andorinha'da amatör olarak oynamaya başlayan Ronaldo, 1995 yılında 10 yaşında iken Nacional takımına imza atmıştır.

Burada gösterdiği performans sebebiyle, Sporting Lizbon altyapısına üç günlüğüne denenmek için gönderilen Ronaldo bu fırsatı iyi değerlendirmiş ve bu sayede Sportin Lizbon'a imza atmıştır. Ronalda Sporting Lizbon altyapısında mücadele ederken kalp sorunu ortaya çıkmış kalp atışlarının aşırı hızlı olması nedeniyle futbolu oynamayı bırakması bile söz konusu olmuştur. Ancak Sporting Lizbon doktorlarının verdiği olumlu rapor sayesinde futbol oynamaya herhangi bir engeli olmadığı tespit edilebilmiştir.

Sporting Lizbon'un altyapısına katılan Ronaldo, burada birçok kademede görev almıştır. 2002 yılında A takıma yükselen Cristiano Ronaldo, henüz ilk maçında Moreirense ağlarını iki kez sarsarak gelecek vadeden bir futbolcu olduğunu tüm Portekiz'e ispatlamıştır. Bu dönemde Portekiz U17 milli takımının da formasını giymeye başlayan Ronaldo, Barcelona ve Manchester United'in gözlemcileri tarafından izlenme listesine dahil edilmiştir.

2002 yılında Arsene Wenger'e önerilen Ronaldo'yu Wenger, "o mevkiye ihtiyacımız yok" diyerek geri çevirmiştir. Bu dönemde adı Liverpool ve Barcelona ile de anılan Ronaldo, Quaresma'nın Barcelona'ya transfer olması sonucu gerekli nakdin tükenmesinden ötürü transfer edilememiştir. Liverpool'da 15 milyon euroluk teklifi aşırı bulunca Ronaldo, Sporting Lizbon'da kalmıştır.

2002 yılında adı birçok kulüple anılan Ronaldo, çeşitli nedenlerden ötürü herhangi bir kulübe transfer olamamış ve bir yıl daha Sporting Lizbon'da forma giymeye devam etmiştir. 2003 yılının Temmuz ayında Sportin Lizbon ile Manchester United, Estadio Jose Alvalade Stadı'nın açılışı için karşı karşıya gelmişler ve Sporting maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılmştır. Bu maçta oynadığı futbol ile Alex Ferguson'u etkilemeyi başaran Cristiano Ronaldo, o ay, Manchester United'a 12,24 milyon sterlin karşılığında transfer olmuştur. Beckham'ı Real Madrid'e gönderen Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun 28 numaralı formayı giymek istediğini söylemesine rağmen O'na daha iyi motive olması için, 7 numaralı formayı vermiştir.

Ronaldo ilk sezonunda 29 Premier Lig maçında çıkmış ve 4 gol atabilmiştir. Bir sonraki sezon ise 33 lig maçında görev alan Cristiano Ronaldo 5 gol atabilmiştir. 2005/06 sezonuyla beraber oyununu geliştiren Ronalda bu sezonda 9 kez fileleri havalandırma başarısı göstermiştir. Sonraki 3 sezonda ise, 66 gol atarak bütün dünyanın dikkatini çeken Cristiano Ronaldo, 2008 yılında Manchester United ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştır. Bir sonraki yıl ise, Barcelona ile Roma'da oynana final 2-0 kaybedilmiş ve Ronaldo, Real Madrid'ten gelen 94 milyon euroluk teklife kayıtsız kalamamıştır.

2009'un yazında Real Madrid'e resmen transferi gerçekleşen Ronaldo, burada ilk sezonunda 9 numaralı formayı giyen Ronaldo, 29 lig maçına çıkmış ve 26 gol atma başarısı göstermiştir. 2010/11 sezonunda Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçmesiyle beraber başka bir futbol yeteneğine dönüşen Ronaldo La Liga toplam 40 atarak, o sezon 50 gole ulaşan Messi'den sonra en çok gol atan futbolcu olmuştur. Real Madrid forması altında toplamda 197 La Liga maçına çıkan Cristiano Ronaldo, 219 gol atarak olağanüstü bir gol ortalaması yakalamıştır.

Ayrıca bu dönemde 60 Avrupa kupası maçına çıkan Ronaldo toplam 60 golde Avrupa'da atarak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en çok gol atan iki futbolcusundan biri olmuştur. Real Madrid'te forma giydiği dönemde sadece 1 kez lig şampiyonluğu yaşayan Ronaldo 1 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı göstermiştir. Aynı zamanda 2008 yılında kazandığı Avrupa'nın en iyi futbolcusu ödülünün yanına iki kez daha bu ödülden ekleyerek en büyük rakibi Messi ile kıyasıya olan rekabeti sürdürmüştür.

Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımıyla da 52 gole ulaşarak Portekiz futbol tarihine geçmeyi başarmıştır. Ancak Portekiz milli takımıyla herhangi bir kupa kazanamayan Ronaldo, bunun neredeyse imkansız olduğunu da vurgulayarak arkadaşlarının da tepkisini çekmiştir. Ronaldo kulüp kariyeri boyunca çıktığı 418 lig maçında toplam 306 gole ulaşarak kırılması güç bir rekora da imza atmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktığı 119 lig maçında toplam 76 gol atmayı başarmış ve Real Madrid efsanesi olan Raul'u geride bırakmayı başarmıştır. Ronaldo, Real Madrid, ile 2013 yılında sözleşme yenilemiş ve 5 yıllık yeni sözleşmenin yıllık getirisi vergilerle beraber toplam 21 milyon euro olmuştur. İspanya devletine ödenecek vergiler düşüldüğü zaman yıllık sponsor gelirleri hariç 10 milyon euronun üzerinde bir garanti paraya oynamaktadır.