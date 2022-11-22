Cristiano Ronaldo Dünya Kupası gol sayısı kaç? Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'nda kaç gol attı?
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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo Portekiz forması ile milli takımda gollerine devam ediyor. Peki, Ronaldo Dünya Kupası'nda şimdiye kadar kaç gol attı? Ronaldo Dünya Kupası gol sayısı kaç? İşte, Ronaldo Dünya Kupası gol sayısı!
Ronaldo Dünya Kupası gol sayısı! Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo Portekiz forması ile milli takımda gollerine devam ediyor. Peki, Ronaldo Dünya Kupası'nda şimdiye kadar kaç gol attı? Ronaldo Dünya Kupası gol sayısı kaç? İşte, Ronaldo Dünya Kupası gol sayısı haberimizde...
RONALDO'NUN DÜNYA KUPASI GOL SAYISI KAÇ?
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki gol sayısı 7'dir. 2022 Dünya Kupası'na kadar Ronaldo Dünya Kupası'nda 7 kez golle buluşmayı başarmıştır.
Dünya Kupası Gol Kralları Listesi
- Miroslav Klose: 16 Gol
- Ronaldo: 15 Gol
- Gerd Müller: 14 Gol
- Just Fontaine: 13 Gol
- Pelé: 12 Gol
- Sándor Kocsis: 11 Gol
- Jürgen Klinsmann: 11 Gol
- Helmut Rahn: 10 Gol
- Gabriel Batistuta: 10 Gol
- Gary Lineker: 10 Gol
- Teófilo Cubillas: 10 Gol
- Grzegorz Lato: 10 Gol