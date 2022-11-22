Cristiano Ronaldo Dünya Kupası gol sayısı kaç? Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'nda kaç gol attı?

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo Portekiz forması ile milli takımda gollerine devam ediyor. Peki, Ronaldo Dünya Kupası'nda şimdiye kadar kaç gol attı? Ronaldo Dünya Kupası gol sayısı kaç? İşte, Ronaldo Dünya Kupası gol sayısı!