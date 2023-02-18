Yaşadığımız deprem felaketinin ardından bağışların gündeme gelmesi nedeniyle Cristiano Ronaldo bağış yaptı mı? Merak ediliyor. Yıllardır kıyaslandığı Lionel Messi ise maddi ve manevi yardımıyla kalpleri fethetti Peki, Cristiano Ronaldo bağış yaptı mı? Cristiano Ronaldo depremzedeler için bağış yaptı mı, yapmadı mı?

Cristiano Ronaldo bağış yaptı mı? Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadığımız üzücü kayıpların ardından dünya çapında önemli sporculardan ve sanatçılardan ülkemize destek gelirken, Cristiano Ronaldo bu konuda herkesi şaşırttı. Peki, Cristiano Ronaldo bağış yaptı mı? Cristiano Ronaldo depremzedeler için bağış yaptı mı, yapmadı mı?

CRİSTİANO RONALDO BAĞIŞ YAPTI MI?

Yıllardır kıyaslandığı Lionel Messi, eşi ile birlikte Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 3,5 milyon euroluk destekte bulundu. Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarından depremzedeler için maddi destekte bulunmasını istedi. Eşi Antonella de depremzedeler için paylaşımlar yaptı. Hayırseverliğiyle bilinen Cristiano Ronaldo ise tek bir kare bile paylaşım yapmayarak Türkiye'deki hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

RONALDO'NUN FORMASINI MERİH SATTI

Merih Demiral, depremzedeler için başlattığı kampanyasında ilk olarak Ronaldo'nun Juventus'ta oynadığı dönemde kendisine verdiği imzalı formayı satışa çıkarmıştı. Milli futbolcumuz, Portekizli yıldızın bir mesaj paylaşacağını da söylemişti ancak aradan günler geçmesine rağmen herhangi bir hareket gelmedi. Türkiye'deki hayranlarını fazlasıyla üzen Portekizli yıldız için çok sayıda tepki paylaşımı geldi.