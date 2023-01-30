Cristiano Ronaldo Al Nassr'dan gidiyor mu ve Cristiano Ronaldo yeni takımı hangisi olduğu merak ediliyor. Manchester United'dan ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo takım mı değiştiriyor soruları gündeme geliyor. Peki, Cristiano Ronaldo Al Nassr'dan gidiyor mu? Cristiano Ronaldo yeni takımı hangisi?

Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo ayrılıyor mu, Cristiano Ronaldo yeni takımı hangisi olacağı merak ediliyor. Cristiano Ronaldo Al Nassr'dan gidiyor mu ve Cristiano Ronaldo yeni takımı hangisi sorularına yanıt aranıyor. Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörü Rudi Garcia çarpıcı bir açıklamada bulundu. Cristiano Ronaldo Al Nassr'dan gidiyor mu? Cristiano Ronaldo yeni takımı hangisi? Detaylar haberimizdedir…

CRISTIANO RONALDO AL NASSR'DAN GİDİYOR MU?

Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo için Suudi Arabistan ekibinin teknik direktörü Rudi Garcia çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kariyerini Al Nassr'da bitirmesi beklenen Portekizli yıldız için deneyimli hoca, "Ronaldo bence önümüzdeki yıllarda yeniden Avrupa'da oynayacak." dedi.

Ronaldo'nun geleceğine dair konuşan Rudi Garcia, "Ronaldo rakip savunmaları aşma konusunda bize büyük bir katkı yapacak. O dünyanın en iyilerinden biri. Al-Nassr'ın kariyerindeki son takım olacağını ise düşünmüyorum. Ronaldo bence önümüzdeki yıllarda yeniden Avrupa'da oynayacak" dedi.

HENÜZ GOL ATAMADI

Suudi Arabistan ekibiyle iki resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, henüz gol atamadı. Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli yıldız, senelik 200 milyon euro kazanıyor.