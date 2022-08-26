Geçtiğimiz yıllarda sosyal medya üzerinde sıkça duymaya alıştığımız kelimelerden birisi haline gelen Cringe sözcüğü, birçok kişi tarafından sosyal medya üzerinde kullanılmaktadır. Cringe kelimesini duyan birçok kişinin sorduğu sorular arasında Cringe ne demek? Sorusu da yer alıyor. Peki Cringe ne demek? Cringe ne anlama geliyor? Sosyal medyada kullanılan Cringe kelimesinin anlamı nedir? Cringe hangi anlama geliyor?

Son zamanlarda birçok farklı sosyal medya platformu üzerinde oldukça sık duyduğumuz kelimelerden birisi haline gelen Cringe kelimesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Cringe kelimesini bilmeyen kullanıcıların en sık sorduğu soru ise Cringe nedir? Sorusu oluyor. Peki Cringe ne demek? Cringe ne anlama geliyor? Sosyal medyada kullanılan Cringe kelimesinin anlamı nedir? Cringe hangi anlama geliyor?

CRİNGE NE DEMEK?

Sosyal medya üzerinde sıklıkla kullanılan Cringe kelimesi, çeviri anlamı olarak "yaltaklanmak" anlamına gelmektedir. Yaltaklanmak kelimesi ise Türkçe de kelime anlamı olarak "Birine hoş görünmek için onursuzca davranmak, dalkavukluk etmek." anlamına geliyor. Amerika'da anlam olarak genellikle başkasının yerine utanabileceğiniz durumlarda kullanılmaktadır. Cringe olan bir durum genellikle utanılacak bir şeyi ifade etmek amacıyla kullanılır.

CRİNGE DAVRANMAK NE DEMEK?

Cringe davranmak, Cringe kelimesi gibi genellikle sosyal medya platformları üzerinde kullanılmaktadır. Cringe davranmak, utanılacak bir durumda olduğunu ifade etmek için davranılır. Kısaca özetlemek gerekirse Cringe davranmak, utanç verici bir davranışı yapmak anlamına gelir.