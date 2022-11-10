Crespo Türk Milli Takımı'nda oynayabilir mi? Miguel Crespo'dan Türkiye Milli Takım açıklaması

Crespo milli takımda oynayacak mı merak ediliyor. Miguel Crespo, sorulan "Türk Milli Takımı'nda forma giyer misin?" sorusuna yanıt verdi. Peki, Crespo Türk Milli Takımı'nda oynayacak mı? Crespo Türkiye milli takımı hakkında ne dedi? İşte, Crespo milli takım açıklaması!

Crespo Türk Milli Takımı açıklaması! Crespo milli takımda oynayacak mı merak ediliyor. Miguel Crespo, sorulan "Türk Milli Takımı'nda forma giyer misin?" sorusuna yanıt verdi. Peki, Crespo Türk Milli Takımı'nda oynayacak mı? Crespo Türkiye milli takımı hakkında ne dedi? İşte, Crespo milli takım açıklaması haberimizde...

CRESPO TÜRKİYE A MİLLİ TAKIMI HAKKINDA NE DEDİ?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Miguel Crespo, bir YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Crespo, burada sorulan "Türk Milli Takımı'nda forma giyer misin?" sorusuna "Küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurdum" dedi.

Miguel Crespo'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

" Fenerbahçe'deki ilk golümün Galatasaray'a olması benim için önemli ve iz bırakan bir andı. O gol, özgüvenimi artırdı ve kariyerim için dönüm noktası oldu. Burada oynayan futbolcular, Galatasaray'a gol atıldığında gerçek Fenerbahçeli olunacağını söylemişlerdi. Camiamızda Galatasaray'a gol atanlar yer ediniyor. Ben de tarihe geçtiğim için çok mutluyum."

"AİLEMLE DÜŞÜNMEM GEREKİRDİ"

"Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse bir teklif gelse oturup ailemle değerlendirmem gerekir. Küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurdum. Bunu ailemle düşünmem gerekirdi."

"PEREIRA'YA MİNNETTARIM"

" Fenerbahçe'ye transferim çok çabuk gelişti. Vitor Pereira, beni çok istedi. Fenerbahçe'ye gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıyorum. Vitor Pereira'ya minnettarım."

"HER GÜN ÇALIŞIYORUM"

"İlk geldiğimde çıkan haberlere, yapılan yorumlar hiç üzülmedim. Fenerbahçe gibi bir takıma, Portekiz 2. Ligi'nden futbolcu geliyor... Onları anlayabiliyorum. Ama sözler beni daha da hırslandırdı. Ben elimden gelenin en iyisini yapmak için her gün çalışıyorum"